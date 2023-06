Homem cai de ônibus do BRT em movimento e morre após ser atropelado pelo veículo

Acidente foi no corredor Transoeste, na pista sentido Barra da Tijuca

LUANA COUTINHO

Um jovem de 22 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 22 de junho de 2023, após cair de um ônibus do BRT e ser atropelado pelo veículo, em Guaratiba, no Rio de Janeiro.

O ônibus, que trafegava com a porta aberta, seguia no corredor Transoeste e o acidente aconteceu na via sentido Barra da Tijuca, entre as estações Pingo D’Água e Mato Alto.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do Quartel de Guaratiba. A vítima morreu na hora.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte

CASOS:

Em 1º de novembro de 2022, um homem morreu quando a porta do ônibus se abriu enquanto passava sobre um viaduto na região central. Charles da Conceição caiu do coletivo que trafegava pela Rua Pereira Franco, na Cidade Nova, região Central do Rio. O ônibus era novo, mas estava lotado e a porta apresentou problemas, se abrindo sozinha após o veículo fazer uma curva fechada. O veículo era da empresa Transurb, vinculada à linha Troncal 7, do Consórcio Intersul.

Em 03 de novembro de 2022, Maria da Glória Coutinho e Silva, de 79 anos, que era cadeirante, morreu ao ser arremessada de um ônibus em movimento que trafegava pela Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro. Maria da Glória ia sozinha a uma consulta médica. O ônibus pertence à Auto Viação Três Amigos, responsável pela linha 783, do Consórcio Transcarioca.

Em 19 de novembro de 2022, Henrique Gonçalves Lima, de 21 anos, caiu de um ônibus BRT em movimento, entre as estações do Magarça e Mato Alto, na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, Zona Oeste da cidade. O veículo pertence à Mobi-Rio, empresa da prefeitura. Henrique morreu em 03 de dezembro de 2022.

Henrique Gonçalves Lima foi socorrido pelos Bombeiros já em estado grave.

Em 24 de novembro de 2022, o adolescente Eduard Leonardo Bandeira de Mello, de 16 anos, caiu de um ônibus em movimento no sentido Recreio dos Bandeirantes, do corredor TransOeste, perto da estação Mato Alto. O veículo pertence à Mobi-Rio, empresa da prefeitura. O adolescente morreu em 29 de novembro de 2022.

Em 14 de dezembro de 2022, um homem de 63 anos caiu de um ônibus em movimento da linha 112 (Rodoviária x Gávea), por volta de 07h30, enquanto o veículo passava numa subida para o Elevado Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na Zona Norte da capital. O homem sofreu ferimentos na cabeça, braços e pernas e foi socorrido pelos Bombeiros.

Em 22 de janeiro de 2023, Thalita C. Coutinho morreu ao cair de um BRT em movimento no corredor Transcarioca no bairro da Taquara, na zona Oeste, por volta de 13h. A jovem chegou a receber os primeiros atendimentos no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na pista dos ônibus. A Mobi-Rio diz que a mulher estava na estação e se desequilibrou ao tentar embarcar no ônibus já em movimento.

Em 28 de fevereiro de 2023, Juliane Campelo da Silva Layana, de 31 anos, caiu de um ônibus do Metrô na Superfície na Gávea, na Zona Sul, após o veículo fazer uma curva fechada nas imediações da PUC. O coletivo é da empresa Auto Viação Tijuca e presta serviços para o Metrô-Rio. A passageira ficou gravemente ferida, foi hospitalizada, mas não resistiu e morreu em 1º de março de 2023. De acordo com os relatos de testemunhas, com a curva, a passageira foi pressionada por outros usuários contra a porta que se abriu.

Em 24 de abril de 2023, Marcos Vinícius Rodrigues, de 15 anos, morreu após cair de um ônibus articulado do BRT em Santa Cruz, zona oeste do município do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu no corredor Transoeste, próximo à estação Santa Veridiana, na Estrada da Pedra. Marcos Vinícius Rodrigues não resistiu aos ferimentos e teve óbito declarado no local. O Corpo de Bombeiros reportou que houve uma chamada para o local às 14h48, porém quando os oficiais chegaram, Marcos já havia falecido. O atendimento ocupou uma faixa da Estrada da Pedra, na altura do BRT Curral Falso, no sentido Recreio dos Bandeirantes. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a mesma foi liberada apenas por volta das 17h30. A Mob-Rio, empresa que opera o coletivo, disse que “está apurando todos os fatos” e que “prestará toda a assistência necessária para a família”.

Em 14 de maio de 2023, uma idosa cadeirante de 82 anos morreu após ser arremessada para fora do ônibus em que estava, que abriu as portas em movimento. No momento do acidente o coletivo da linha 209 passava pelo cemitério do Caju. Segundo o filho da vítima, o motorista não prestou socorro à Bernadete Augusto dos Santos e sua irmã, que também caiu do veículo e sofreu traumatismo craniano, mas passa bem. As irmãs foram resgatadas pelo Samu e levadas ao hospital Souza Aguiar, mas Bernadete não resistiu.

Em 1º de junho de 2023, uma mulher que estava num coletivo da linha 14 (Salvador Allende-Santa Efigênia) caiu nas proximidades da Estação Magarça, do BRT do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade, por volta de 08h55. O ônibus urbano era alugado à serviço da Mobi-Rio e, segundo testemunhas, estava lotado quando a porta se abriu com o veículo andando. A mulher não conseguiu se segurar. Os Bombeiros levaram a vítima em estado grave para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Luana Coutinho para o Diário do Transporte