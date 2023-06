Kandango (Catedral) é autorizada pela ANTT a operar a linha Salvador (BA) – Recife (PE) com seções em Maceió (AL) e Aracaju (SE)

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21)

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 21 de junho de 2023, decisão relativa a pedido de modificação de serviços feita pela Kandango Transportes e Turismo Ltda (Catedral).

Pela Decisão nº 343, a empresa foi autorizada a modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Salvador (BA) – Recife (PE), prefixo 05-0334-60, com as seguintes seções:

I – de Salvador (BA) para Aracaju (SE) e Maceió (AL); e

II – de Aracaju (SE) para Maceió (AL) e Recife (PE).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes