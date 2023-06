DER-MG fiscaliza ônibus do Terminal Vilarinho e retira veículos de circulação

Foram averiguadas as condições de itens obrigatórios e cumprimento da grade horária

LUANA COUTINHO

Nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023, equipes do DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais) estiveram no terminal de ônibus Vilarinho, em Belo Horizonte, para realizar mais uma ação de fiscalização no transporte público coletivo.

A operação fez a vistoria em nove ônibus, sendo que seis veículos foram retirados de circulação, por apresentarem problemas em itens obrigatórios.

Algumas linhas também passaram por vistoria, para verificação do cumprimento das tabelas horárias. Os agentes comprovaram que duas viagens da linha 512H – Terminal Vilarinho/Hospitais e uma da linha 518R – Terminal Vilarinho/Cidade Industrial – via Carlos Luz descumpriram os horários e as empresas responsáveis foram autuadas.

De acordo com o DER-MG, as ações itinerantes de fiscalização vão continuar sendo realizadas nos terminais e em pontos finais das linhas de ônibus metropolitanos.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte