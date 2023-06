Prefeitura de SP amplia prazo para conclusão de projeto do corredor de ônibus Leste Aricanduva, trecho Radial Leste – Terminal São Mateus

Assinado em junho de 2021 por R$ 12 milhões, valor passa para R$ 15 milhões com érmino previsto para março de 2024

ALEXANDRE PELEGI

A SPObras, empresa vinculada à Siurb – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana da capital paulista, autorizou aditamento ao contrato destinado à elaboração de projeto básico e projeto executivo para implantação do Corredor Leste Aricanduva – Trecho Radial Leste-Terminal São Mateus.

Como publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 20 de junho de 2023, o prazo de conclusão, que já havia vencido em 2022, foi postergado para 01 de julho deste ano, e agora novamente estendido por mais 180 dias corridos, até 28 de dezembro de 2023.

O valor original do contrato, de R$ 12 milhões (12.163.544,61) passou para R$ 13,5 milhões no primeiro aditamento (R$ 13.570.795,23), e agora chega a R$ 15 milhões (R$ 15.089.792,26), com acréscimos de serviços de 24,06 %.

O contrato foi celebrado com o Consórcio SYSTRA / EBEI, formado pelas empresas SYSTRA Engenharia e Consultoria Ltda e Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura Ltda.

O Corredor Leste Aricanduva terá uma extensão de 14 km, no eixo da Av. Aricanduva, com início no cruzamento da Rua Edgar de Souza com a Av. Aricanduva, continuando pela Av. Ragueb Chohfi até a Praça Felisberto Fernandes da Silva, localizada nas proximidades do Terminal de Ônibus São Mateus.

Constando no Programa de Mobilidade Urbana da prefeitura de São Paulo, o Corredor Leste Aricanduva passou por algumas adequações e/ou melhoramentos, com a faixa exclusiva de ônibus originalmente localizada à direita do viário sendo convertida em faixa exclusiva à esquerda.

Com essa mudança, o novo traçado contempla a construção de 28 km de ciclovia ao longo da Avenida Aricanduva. No projeto anterior, a ciclovia não estava contemplada, somente havia a designação de ‘vias cicláveis’ no entorno da Avenida Aricanduva e não sobre ela.

Como mostrou o Diário do Transporte, além de toda infraestrutura do Corredor Aricanduva, o projeto prevê ainda a construção do Centro de Controle Operacional de Ônibus (COP), no Complexo Santa Rita da São Paulo Transporte S/A – SPTrans, localizado na Rua Santa Rita, nº 500, no bairro do Pari, região central da Cidade.

HISTÓRICO:

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT), informou em abril de 2020 que o Banco Mundial (Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD) aprovou o empréstimo para a cidade no valor de US$ 97 milhões, destinado para a construção do corredor BRT do Aricanduva.

O equipamento ligará a região de São Mateus, conectando com o monotrilho da linha 15-Prata até o outro extremo junto à Avenida Radial Leste, possibilitando a chegada ao Metrô Carrão. Desta forma, será feita a integração do sistema de ônibus rápidos com a Linha 3-Vermelha, na zona Leste da capital paulista.

A região atendida atualmente abrange mais de 1,1 milhão de pessoas, sendo que 290 mil utilizam linhas de ônibus que partem em direção a estações do Metrô, passando por bairros no entorno da Av. Aricanduva e na região central no Terminal Parque Dom Pedro.

O empréstimo tem garantia do Governo Federal e prazo de 15 anos de amortização, ou seja, quitação desta dívida com pagamentos periódicos em valores pré-fixados.

Parte do dinheiro será destinada também à modernização do Centro de Controle Operacional (CCO) da SPTrans, permitindo uma melhor análise e controle da operação na cidade.

O BRT-Aricanduva será um corredor com estações (paradas) para embarque e desembarque, contará com 14km e tem previsão para atender 300 mil pessoas por dia.

A SMT informou ao Diário do Transporte que ainda haverá a licitação deste corredor. Não há data oficializada para o início e fim das obras.

Veja a nota da ocasião na íntegra:

“A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, informa que o Banco Mundial aprovou um empréstimo de US$ 97 milhões para a construção do BRT Aricanduva. O projeto, que prevê 14km de percurso e deverá atender 300 mil passageiros, ainda será licitado.”

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes