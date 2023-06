Ônibus elétricos BYD substituem veículos à combustão na Hungria

Com apenas uma recarga, ônibus podem percorrer até 300 quilômetros

LUANA COUTINHO

A partir deste mês, 11 ônibus elétrico BYD entram em circulação na cidade de Zalaegerszeg, Hungria. Os novos veículos vão operar em quase todas as linhas do município e substituir ônibus movidos à combustão.

Com 12 metros de comprimento, os veículos da BYD são equipados com ar-condicionado, câmeras de bordo, sistemas eletrônicos de informação aos passageiros, além de acessibilidade para cadeiras de rodas. O tempo estimado para recarregar completamente cada veículo é de até duas horas e meia, com a infraestrutura de carregamento fornecida pela Mobility Volánbuz Kft. Com apenas uma recarga, os ônibus podem percorrer até 300 quilômetros.

O Presidente de Vendas de ônibus elétricos da BYD Europa, Javier Contijoch, diz estar confiante que os veículos vão continuar a oferecer soluções sustentáveis e de alta qualidade.

“Este é um evento significativo não apenas para Zalaegerszeg, HUMDA e Volánbusz mas também para a BYD, pois a cidade será adicionada à lista de comunidades que podem adquirir conhecimento e usar a eletromobilidade e o ônibus elétrico líder de mercado em nosso tráfego diário. A BYD é pioneira no transporte público elétrico e tem a mais longa experiência na operação de ônibus elétricos.”, reforça Contijoch.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte