São Paulo entrega mais estruturas dedicadas às bicicletas

Projeção é que malha cicloviária ultrapasse os mil quilômetros

LUANA COUTINHO

O mapa das ciclovias e ciclofaixas da cidade de São Paulo (SP) foi atualizado nesta segunda-feira, 19 de junho de 2023, pela SMT (Secretaria de Mobilidade e Transportes).

Foram entregues 23 quilômetros de vias dedicadas às bicicletas, resultados de duas concorrências da SMT, entre elas, uma estava prevista em Certidão de Diretrizes de um Polo Gerador de Tráfego, no entorno do Parque Toronto.

As novas ciclovias e ciclofaixas fazem ligações estratégicas entre bairros, como a do Viaduto Bresser, que interliga o Centro ao bairro da Mooca. Com a entrega destas estruturas, a malha cicloviária chega a marca de 722 quilômetros.

Estão em processo de implantação mais 121 quilômetros, através de Parceria Público Privada da Habitação, 27 quilômetros em obras e em breve será lançada a concorrência de mais 260 quilômetros de vias.

A SMT deixou disponível para consulta pública a proposta para construção de mais 318 quilômetros de estruturas cicloviárias. A projeção é que as vias dedicadas às bikes alcance os 1.400 quilômetros.

O Plano de Metas 2021-2024 prevê expansão da malha em 300 quilômetros. Até 2028, a previsão é que a cidade alcance 1.800 quilômetros de estruturas cicloviárias.

Veja as estruturas entregues:

Viaduto Bresser – 1.296m

Av. José Maria Whitaker trecho 1 – 301m

Av. José Maria Whitaker trecho 2 – 1.421m

Av. República do Líbano – 653m

R. Rui Barbosa – 2.338m

Av. Dom Pedro I – 1.469m

Av. Sena Madureira – 2.783m

Ponte Cidade Universitária – 481m

Av. Jaguaré – 1.514m

Av. Dr. Gastão Vidigal – 1.415m

Av. Indianópolis – 3.586m

Av. Engº Alberto de Zagottis – 1.539m

Av. das Nações Unidas trecho 1 – 1.290m

Av. das Nações Unidas trecho 2 – 818m

R. Cardeal Mota – 1.950m

Luana Coutinho para o Diário do Transporte