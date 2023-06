Jundiaí (SP) recebe novos ônibus para renovação de frota e ampliação de linhas

Veículos foram entregues no domingo (18) e iniciaram as operações nesta segunda-feira (19)

LUANA COUTINHO

O município de Jundiaí (SP) recebeu no último domingo, 18 de junho de 2023, os novos ônibus que vão renovar a frota e ampliar as linhas em circulação, além de reforçar os itinerários já existentes. De acordo com a prefeitura, a entrega dos 68 veículos foi a maior feita de uma única vez, nos últimos 20 anos.

Os ônibus são equipados com ar-condicionado, câmeras de segurança, wi-fi, carregadores de celular e contam com motores menos poluentes, modelos Euro 5 e Euro 6.

A idade média da frota passa a ser de 3,3 anos e o valor total investido na aquisição dos ônibus foi de R$ 52 milhões. Nesta segunda-feira (19), os veículos já começaram a circular pela cidade.

Além dos novos ônibus, a prefeitura também está implantando 62 novos abrigos em pontos de parada.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte