Empresa Itaipu contrata ônibus elétrico para fazer transporte de funcionários

Objetivo é substituir um dos veículos da frota pelo modelo elétrico

LUANA COUTINHO

Acontece nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023, a sessão pública do leilão eletrônico para a contratação de ônibus elétrico para serviço de transporte de funcionários da Itaipu Binacional. O objetivo é que o veículo elétrico substitua um dos ônibus da frota, movidos a diesel.

Com a medida, a empresa poderá avaliar o desempenho do ônibus, analisando sua autonomia, eficiência energética e adaptação às necessidades de seus passageiros. O estudo também vai considerar qual a infraestrutura necessária para recarga do veículo.

A aquisição do primeiro veículo elétrico é uma iniciativa alinhada aos Princípios do Pacto Global da ONU. A iniciativa representa o primeiro passo para transição da frota atual para veículos elétricos e está de acordo com as metas de sustentabilidade da empresa.

O diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, destaca que a iniciativa dá um claro sinal de que é possível adotar alternativas e contribuir com a redução de poluentes. “Isso é também, ao nosso ver, papel de Itaipu”, completa o diretor.

Para mais informações sobre o processo e requisitos, os interessados deverão acessar o Portal de Fornecedores da Itaipu, disponível em https://portaldofornecedor.itaipu.gov.br.

