Ônibus que circulam na cidade de Barra dos Coqueiros (SE) ganham catracas elevadas

Medida foi adotada para evitar prática ilegal de evasão de usuários e passa a valer nesta segunda-feira (19)

LUANA COUTINHO

A SMTT (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito) de Aracaju, capital sergipana, autorizou a instalação de catracas elevadas em 12 ônibus que operam na região da Barra dos Coqueiros e Atalaia Nova. A mudança começa nesta segunda-feira, 19 de junho de 2023.

A medida foi adotada para evitar a prática ilegal de pular a catraca e não realizar o pagamento da tarifa. De acordo com a SMTT, as linhas que atendem a região de Atalaia Nova têm registrado alto índice de evasão de usuários, principalmente aos domingos. Nos últimos 30 dias, foram registrados 3.819 pulos de catraca nas linhas do bairro. Nos meses de abril e maio, foram mais de 4.770 ocorrências deste tipo.

A instalação das catracas elevadas nos ônibus atende um pedido da prefeitura de Barra dos Coqueiros e o objetivo é que o equipamento possa zerar os casos.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte