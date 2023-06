Grupo JCA diz que todos os 485 ônibus Euro 6 comprados em renovação de R$ 500 milhões têm tecnologias de segurança para evitar acidentes

Destaque maior é para rodoviários que possuem tecnologia de frenagem automática, redução de ponto cego, alerta de mudança de faixa sem dar seta e sistema antitombamento

ADAMO BAZANI

Todos os 485 ônibus zero quilômetro encomendados pelo Grupo JCA possuem tecnologias para evitar acidentes.

Nesta sexta-feira, 16 de junho de 2023, em primeira-mão, o Diário do Transporte noticiou que o Grupo investiu em torno de R$ 500 milhões para a aquisição que de Paradiso G8 Double-Deck (124), Viaggio 900 (108), Ideale (33), Torino (136) e Micro Sênior (84).

Os veículos, em sua integridade, são de carroceria Marcopolo com chassis Mercedes-Benz de tecnologia Euro 6 para redução de emissões, que entrou em vigor no Brasil em janeiro deste ano. (Veja mais detalhes abaixo do Euro 6)

As tecnologias para evitar acidentes estão presentes em modelos mais simples, como urbano Torino, mas se destacam nos rodoviários de dois andares. São ao todo mais de 20 recursos tecnológicos.

O Diário do Transporte, em 11 de agosto de 2022, acompanhou de perto o funcionamento destas tecnologias. Relembre a reportagem com vídeo.

https://diariodotransporte.com.br/2022/08/11/video-diario-do-transporte-acompanha-o-novo-onibus-da-mercedes-benz-que-freia-sozinho-o-detector-de-ponto-cego-e-o-farol-alto-inteligente/

O pacote de tecnologia oferece funcionalidades como frenagem automática, redução de ponto cego, alerta de mudança de faixa sem dar seta e sistema antitombamento,

Veja a relação:

– Sistema de frenagem de emergência (ABAS): É a 5ª geração da tecnologia. Utilizando o radar e as câmeras já acopladas na parte frontal do veículo, agora a funcionalidade detecta, além de objetos em movimento e parados, pedestres e ciclistas que estejam em movimento. O módulo atua em três estágios: alerta audiovisual para o motorista, frenagem parcial caso nenhuma atitude tenha sido tomada e frenagem total, caso o profissional não introduza o pé no freio;

– Novo sistema auxiliar de freio (INTARDER);

– Freio de estacionamento eletrônico (EPB);

– Assistente de ponto cego (SGA): Por meio de dois módulos de radar, ocorre o monitoramento das faixas do lado oposto ao condutor, compreendendo todo o seu comprimento e uma largura até 3,75m. Os sensores são capazes de detectar até 64 objetos simultaneamente, avaliando individualmente o risco que representam e auxiliando o motorista em momentos de troca de faixas e manobras de viragem.

– Sistema antitombamento com Controle de eletrônico de estabilidade (ESP): É um sistema ativo que começa a atuar quando o ônibus atinge 20 km/h, gerenciando as informações de velocidade, ângulos de esterçamento e rolagem, além de acelerações laterais e lineares do ônibus, melhorando a dirigibilidade e reduzindo riscos de derrapagens. Quando uma situação crítica é identificada, o torque do motor é diminuído eletronicamente e os freios de serviço são ativados até que a situação esteja sob controle. Ou seja, trata-se de um item de segurança passiva, que não necessita de uma interferência do motorista.

– Sistema de aviso de faixa (LDWS);

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

JCA anuncia compra de 485 ônibus por R$ 500 milhões e mais R$ 75 milhões em tecnologia

A compra está distribuída nos seguintes modelos da Marcopolo: Paradiso G8 Double-Deck (124), Viaggio 900 (108), Ideale (33), Torino (136) e Micro Sênior (84).

ADAMO BAZANI

O Grupo JCA anunciou nesta sexta-feira, 16 de junho de 2023, a compra de 485 ônibus que devem custar cerca de R$ 500 milhões

Somente de ônibus rodoviários de dois andares, neste primeiro momento, serão 124 unidades.

O Grupo engloba companhias como Viação Cometa, 1001, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão Preto e Catarinense.

Além da necessidade de renovação natural da frota, o grupo empresarial espera crescimento no faturamento no segmento de ônibus rodoviários, na ordem de 19%, o que motivou o alto volume da compra.

Esta nova frota já vai seguir os padrões de restrição de emissões atuais Euro 6, em vigor no Brasil desde janeiro deste ano.

A tecnologia Euro 6 pode promover uma redução de mais de 60% nas emissões de materiais particulados e quase 80% de nitrogênio, quando comparado a veículos fabricados entre 2012 e 2022 (Euro 5).

O grupo também opera modelos urbanos e de fretamento.

Com chassis Mercedes-Benz, todas as carrocerias são da Marcopolo.

A frota geral do Grupo gira, assim, em torno de 2,5 mil ônibus, dos quais cerca de 500 de dois andares.

As empresas prometem ainda R$ 75 milhões de investimentos em tecnologia

Veja nota completa ao Diário do Transporte em que o grupo explica que a compra está distribuída nos seguintes modelos da Marcopolo: Paradiso G8 Double-Deck (124), Viaggio 900 (108), Ideale (33), Torino (136) e Micro Sênior (84).

O Grupo JCA está investindo cerca de R$ 500 milhões em novas soluções para tornar sua frota ainda mais segura, confortável e sustentável. O montante corresponde à compra de 485 ônibus, com uma nova motorização atendendo ao padrão Euro6, a Blue Tec 6, da Mercedes-Benz, capaz de promover uma redução de mais de 60% nas emissões de materiais particulados e quase 80% de nitrogênio, quando comparado a veículos fabricados entre 2012 e 2022. Outro diferencial da nova frota são os pacotes de segurança embarcados e adicionados conforme a necessidade de operação – urbana e rodoviária. Todos os veículos têm carroceria Marcopolo.

“Segurança e conforto aliados à sustentabilidade são pilares das operações do Grupo JCA. Havíamos planejado parte desta renovação para o ano passado, mas decidimos aguardar a implantação do padrão Euro6 e optamos nessa compra pelos chassis da Mercedes-Benz, já equipados com a nova motorização, capaz de oferecer uma redução significativa em emissões, com a mesma confiabilidade, robustez e desempenho, para oferecermos o que há de mais moderno em nossas viagens.”, comenta o Conselheiro do Grupo JCA, Marcelo Antunes.

O diretor-presidente do Grupo JCA, Gustavo Rodrigues, ressalta que o investimento foi feito mesmo com o mercado ainda se recuperando dos tempos de pandemia. “Consideramos essencial esse investimento para aprimorar a experiência dos nossos clientes. Ainda não alcançamos os patamares pré-pandemia, mas esse investimento na frota vai ser refletido na satisfação dos passageiros.”

Os 485 ônibus adquiridos serão destinados para os diferentes serviços: rodoviário, fretamento e urbano. A compra está distribuída nos seguintes modelos da Marcopolo: Paradiso G8 Double-Deck (124), Viaggio 900 (108), Ideale (33), Torino (136) e Micro Sênior (84). Os novos veículos chegam para compor a frota a partir de junho de forma gradativa e serão distribuídos entre todas as empresas do Grupo JCA.

“Esta expressiva venda para o Grupo JCA nos traz dupla satisfação. Em primeiro lugar, por nos dar a oportunidade de novamente atender um grupo das empresas Cometa, 1001 e Catarinense, que são consideradas referências no transporte rodoviário e urbano de passageiros no Brasil e que atestam, mais uma vez, sua confiabilidade nos produtos da nossa marca. Em segundo lugar, porque a escolha dos ônibus Mercedes-Benz para essa grande renovação de frota reafirma o alto padrão de qualidade que entregamos aos nossos clientes. Destaco especialmente a tecnologia BlueTec 6 para atendimento à rigorosa norma Euro 6 de controle de emissões e o pacote cada vez mais completo de segurança ativa, o que reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental e com o ecossistema do transporte responsável”, afirma Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais MI & Marketing da Marcopolo celebra a aquisição e destaca que “estamos em um período positivo e acompanhamos a expansão dos negócios de empresas focadas no transporte de passageiros. O aumento da procura por viagens rodoviárias, o retorno das pessoas às atividades presenciais e o otimismo gerado pelo fim do isolamento, são oportunidades para compra de novos ônibus e a renovação das frotas para garantir o conforto e segurança dos passageiros”.

Pacotes de segurança para cada operação

Segurança é pilar fundamental das operações do Grupo JCA, e por isso todos os novos ônibus contam com pacotes personalizados para cada modelo. Ao todo, há mais de 20 recursos tecnológicos embarcados para contribuir com a prevenção de acidentes. No rodoviário, destaque para o sistema de frenagem de emergência (ABAS), novo sistema auxiliar de freio (INTARDER), freio de estacionamento eletrônico (EPB), assistente de ponto cego (SGA), sistema anti-tombamento, controle de eletrônico de estabilidade (ESP), sistema de aviso de faixa (LDWS), entre outros.

Sobre o sistema de frenagem de emergência, os novos modelos contam com a 5ª geração da tecnologia. Utilizando o radar e as câmeras já acopladas na parte frontal do veículo, agora a funcionalidade detecta, além de objetos em movimento e parados, pedestres e ciclistas que estejam em movimento. O módulo atua em três estágios: alerta audiovisual para o motorista, frenagem parcial caso nenhuma atitude tenha sido tomada e frenagem total, caso o profissional não introduza o pé no freio.

Outra novidade é o assistente de ponto cego. Por meio de dois módulos de radar, ocorre o monitoramento das faixas do lado oposto ao condutor, compreendendo todo o seu comprimento e uma largura até 3,75m. Os sensores são capazes de detectar até 64 objetos simultaneamente, avaliando individualmente o risco que representam e auxiliando o motorista em momentos de troca de faixas e manobras de viragem.

Destaque também para o programa eletrônico de estabilidade (ESP) e o sistema anti-tombamento. É um sistema ativo que começa a atuar quando o ônibus atinge 20 km/h, gerenciando as informações de velocidade, ângulos de esterçamento e rolagem, além de acelerações laterais e lineares do ônibus, melhorando a dirigibilidade e reduzindo riscos de derrapagens. Quando uma situação crítica é identificada, o torque do motor é diminuído eletronicamente e os freios de serviço são ativados até que a situação esteja sob controle. Ou seja, trata-se de um item de segurança passiva, que não necessita de uma interferência do motorista.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes