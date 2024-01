Mercedes-Benz realiza workshop de segurança de ônibus elétrico para entidades e empresas de São Paulo

Evento aconteceu na fábrica da empresa em São Paulo e contou com a participação de representantes do Corpo de Bombeiros, SPTrans, Polícia Militar e outras instituições

A Mercedez-Benz realizou um workshop de segurança voltado para o Eo500U, ônibus elétrico urbano que marca a entrada da marca na era da eletromobilidade no Brasil. O evento aconteceu no dia 29 de janeiro na fábrica da empresa em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O workshop foi aplicado para representantes de entidades ligadas ao transporte público de São Paulo. Dentre elas, estão: Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SPTrans, CET, SAMU e Defesa Civil, além de gestores de manutenção de empresas de ônibus e profissionais do Ambulatório Médico da própria Empresa.

“O objetivo do workshop é compartilhar experiências, informações e boas práticas que envolvem segurança do sistema elétrico do veículo, operação sob alta tensão, baterias e riscos inerentes às operações com veículos elétricos em geral, afinal, esta é uma novidade para todos nós”, diz Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

O workshop começou na manhã, quando foi feita uma apresentação institucional da empresa. Em seguida, foi realizada uma apresentação que abordou temas como segurança nos veículos elétricos, bateria, Ficha de Resgate do Corpo de Bombeiros e boas práticas de combate a incêndio.

Foco no ecossistema da eletromobilidade

Walter Barbosa diz ainda que a Mercedes trabalha com foco em “todo o ecossistema da eletromobilidade” e que o workshop é uma iniciativa que trará confiança e tranquilidade para todos.

“A Mercedes-Benz do Brasil trabalha com foco em todo o ecossistema da eletromobilidade no País e esse workshop de segurança tem tudo a ver com esse compromisso. Principalmente, porque já entregamos as primeiras unidades para a Metrópole Paulista e a MobiBrasil, operadoras da capital paulista. […]Buscamos apoiar todos os players do setor, visando uma transição para veículos elétricos eficiente e segura. Essa iniciativa gera confiança e tranquilidade para todos: clientes, gestores do transporte, usuários do transporte coletivo urbano e a população como um todo”, disse.

Sintonia com as práticas de ESG

Veículos elétricos são sinônimos de transporte sustentável e já fazem parte do portfólio mundial multissoluções da marca para os clientes. “Nosso eO500U já está neste portfólio. Seus benefícios para a sociedade são inquestionáveis: zero emissão de carbono, zero poluição do ar, totalmente silencioso e com menores custos operacionais, evidenciando especialmente os ganhos ambientais para a sociedade”, diz Luiz Carlos Moraes, diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Mercedes-Benz do Brasil. “Já o workshop de segurança reflete o nosso compromisso com a responsabilidade social. Assim, a operação brasileira segue alinhada à estratégia global da Daimler Truck de práticas de ESG”.

Suporte e serviços especializados em eletromobilidade

Como sempre acontece, a Mercedes-Benz dará suporte a todos que fazem parte do ecossistema da eletromobilidade, especialmente nesse momento de transição do motor diesel para a tração elétrica. A Empresa conta com uma equipe de eMobility que centraliza todas as ações ligadas ao novo produto e ao novo segmento de mercado. Isso inclui apoio a clientes, motoristas, equipes de manutenção, profissionais de oficina, gestores do transporte público, concessionários da marca, encarroçadores e demais parceiros.

Mais do que lançar um novo produto, o chassi de ônibus elétrico representa um novo passo da Mercedes-Benz do Brasil na direção de um ecossistema que inclui também serviços exclusivos e dedicados aos veículos elétricos. A gama de serviços inclui uma consultoria especializada às empresas de ônibus e aos gestores do transporte coletivo urbano no que se refere ao funcionamento do veículo, infraestrutura de abastecimento de energia e de recarga das baterias e gestão de frota com ônibus elétricos.

600 colaboradores treinados para produção do ônibus elétrico

O chassi de ônibus elétrico urbano eO500U já vem sendo produzido, em série, na moderna Linha 4.0 da fábrica da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um dos grandes diferenciais desse avançado processo produtivo é a flexibilidade da operação, ou seja, o novo modelo elétrico é produzido na mesma linha de montagem dos demais chassis de ônibus a diesel da marca, o que inclui micros LO, as linhas OF e O 500 de urbanos e rodoviários, além de articulados e superarticulados. Essa flexibilidade otimiza a programação e acelera o ritmo de produção, atendendo mais rapidamente aos pedidos dos clientes.

“Cerca de 600 colaboradores foram treinados e estão capacitados para a produção do chassi de ônibus elétrico na nossa planta de São Bernardo do Campo com toda segurança necessária, levando em conta as especificidades técnicas do novo produto e as características referentes à energia elétrica”, diz Sergio Magalhães, Vice-Presidente de Ônibus Mercedes-Benz América Latina. “No desenvolvimento da linha de montagem com conceitos da Indústria 4.0, nós já previmos todos os requisitos necessários para acomodar a produção dos elétricos”.

Diário do Transporte alertou para falta de protocolo

Em matéria publicada em novembro de 2023, o Diário do Transporte alertou para a ausência de um protocolo sobre como combater incêndios em ônibus elétricos. Em entrevista exclusiva, o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, que defendeu que mais contatos com os operadores, gerenciados e fabricantes de veículos elétricos são essenciais para troca de conhecimento e evitar acidentes.

Relembre:

Confira fotos do workshop:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte