VIX Logística reforça frota com 11 ônibus novos da Marcopolo em Salvador (BA)

Modelo Paradiso G8 1050 possui 46 poltronas semileito descanso de pé, porta pacotes e tomadas USB para maior comodidade dos passageiros

YURI SENA

Salvador, BA – A renomada operadora de fretamento VIX Logística consolidou sua frota ao adquirir 11 ônibus da oitava geração da Marcopolo, reforçando sua presença na cidade de Salvador, Bahia.

A empresa, com sede em Vitória, Espírito Santo, optou pelo modelo Paradiso G8 1050, equipado com 46 poltronas semileito, proporcionando conforto aos passageiros com descanso de pé, porta pacotes e tomadas USB para maior comodidade durante as viagens.

Os veículos incorporam tecnologia de ponta, incluindo ar condicionado, campainha para solicitação de parada, sirene e câmera de ré. Além disso, oferecem entretenimento com dois monitores e possuem preparação para cinco câmeras de gravação, garantindo a segurança dos ocupantes.

A VIX Logística, integrante do Grupo Águia, celebra uma parceria de longa data com a Marcopolo, tornando essa mais recente aquisição um marco significativo em sua trajetória. A empresa reitera seu compromisso em proporcionar serviços de qualidade e inovação no transporte de passageiros.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte