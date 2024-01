VÍDEOS: Ônibus em Duque de Caxias (RJ) são incendiados na tarde desta segunda-feira (29)

Casos ocorreram na Avenida Presidente Kennedy, na comunidade Barro Vermelho

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, dois ônibus foram incendiados na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias (RJ).

Os incêndios resultaram nos desvios de outras três linhas, são elas: 446I – Duque de Caxias x Parque São Vicente; 115I – Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Lote XV); e 116I – Duque de Caxias x Nova Iguaçu (Vila Pauline).

De acordo com a Polícia Militar, as chamas foram causadas como forma de represália à presença dos oficiais de segurança na comunidade Barro Vermelho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 15h12.

Confira a nota divulgada pela SEMOVE, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, sobre os incêndios:

“A Semove, que representa 184 empresas em todo o Estado, repudia os ataques criminosos a dois ônibus novos da empresa Santo Antônio, na tarde desta segunda-feira (29), em Gramacho, Duque de Caxias.

Em quinze dias, já são quatro casos de incêndios a ônibus registrados neste primeiro mês do ano no Estado do Rio.

Nos últimos dez anos, foram inutilizados 269 ônibus por incêndios criminosos. A inexistência de seguro para este tipo de prejuízo inviabiliza o investimento na renovação da frota e prejudica diretamente a população.

O custo para reposição dos veículos incendiados desde 2014 soma, em valores atuais, pouco mais de R$ 212 milhões. É importante destacar que um ônibus incendiado deixa de transportar cerca de 70 mil passageiros em seis meses, tempo mínimo para que haja a reposição de um veículo no sistema de transporte.

A Semove pede a colaboração da população com informações que levem aos autores dos ataques por meio do Disque Denúncia, para que sejam levadas diretamente às forças de segurança para as devidas providências. O anonimato é garantido, inclusive nas mensagens de Whatsapp. O número é 2253-1177.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte