Trecho da Linha 9-Esmeralda opera com intervalos maiores após falha em trem na Estação Primavera-Interlagos nesta segunda (29)

Devido ao problema, composições tiveram alteração na operação entre as estações Primavera-Interlagos e Jurubatuba

GUILHERME STRABELLI

Um trecho da Linha 9-Esmeralda, administrada pela ViaMobilidade, está operando com maiores intervalos na manhã desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, após uma falha na Estação Primavera-Interlagos.

A falha foi detectada por volta das 9h20. Por causa do problema, o trecho entre as estações Jurubatuba e Primavera-Interlagos está com operação alterada.

Não foi especificada qual foi a falha que causou a alteração na operação. A circulação de trens na linha foi normalizada por volta das 9h55.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte