Sua voz é importante: Participe da Pesquisa da Indústria 2024 sobre tendências de tecnologia para o Transporte Público

O cenário digital está em constante evolução, e a sua visão é importante para entender as transformações na indústria do Transporte Público no Brasil.

Por esta razão, a Optibus convida você a fazer parte da segunda edição da Pesquisa da Indústria do Transporte 2024, que tem como objetivo mapear as tendências em tecnologia para o Transporte Público e identificar os principais desafios da indústria. A pesquisa é anônima e são apenas 13 perguntas rápidas de responder. Com as participações coletadas, produziremos um ebook especial que poderá ser enviado de maneira 100% gratuita para você e que também ficará disponível para download.

Players de várias áreas da indústria de transporte no mundo estão participando desta pesquisa global da Optibus – uma empresa de software, com sede em Tel Aviv, Israel, que desenvolve uma avançada plataforma para programação e planejamento do transporte público, com presença global em mais de 4 mil cidades e equipe dedicada aos clientes no Brasil.

No ano passado, em nossa primeira edição da Pesquisa, 68% dos participantes afirmaram que, em 2023, um dos focos seria adotar tecnologias para “otimização de custos e elevação de eficiência operacional”. Você compartilha dessa visão? O que agora seria mais importante para a transformação digital?

Por que Participar?

Impacte a Inovação: ajude a moldar a trajetória da tecnologia no transporte público.

Contribua para o Progresso: sua contribuição impulsiona avanços na indústria.

Rápido e Fácil: apenas alguns minutos do seu tempo podem fazer uma diferença significativa.

Agradecemos imensamente a sua participação. Sua contribuição é muito importante para moldar a indústria da tecnologia aplicada ao transporte público.

Sobre a Optibus

A Optibus é uma plataforma de software nativa na nuvem, de ponta a ponta, para planejamento, programação, escala, operações e informações de passageiros de transporte público, alimentada por Inteligência Artificial (IA) e Algoritmos de Otimização. Agências e operadoras de transporte em todo o mundo confiam na Optibus para aumentar a eficiência e a qualidade do serviço, promover a equidade no transporte, reduzir emissões e custos e modernizar suas operações. Saiba mais em nosso site.

