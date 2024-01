Estado do Goiás anuncia nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, ônibus elétrico “mais longo da América Latina” e nova padronização de pintura

Sistema também contará com novos 150 coletivos elétricos e 1020 movidos à diesel, todos equipados com ar-condicionado e entregues até 2026, além de novos terminais e paradas

ARTHUR FERRARI

O estado de Goiás apresenta na tarde desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, a nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) do estado.

Serão 150 novos ônibus elétricos e 1020 movidos à diesel, além do coletivo elétrico mais longo da América Latina.

A primeira etapa, estipulada até agosto de 2024, prevê a chegada de 200 ônibus, sendo 122 veículos de tamanho convencional, 60 Super Padron de 15 metros e 12 elétricos. Os veículos contarão ainda com nova padronização de pintura.

Além dos novos veículos, será implantado o sistema BRT após a transformação do corredor Anhanguera e entrega das obras do corredor Norte Sul. O Eixo Anhanguera terá terminais e estações reformados até março de 2026, enquanto o BRT Norte Sul contará com estações de embarque com portas automáticas.

Goiás ainda contará com melhorias nos pontos de parada. Serão 6940 locais de embarque e desembarque recuperados até 2026.

Para a segurança dos usuários, toda a rede de transporte coletivo ganhará 6560 câmeras de segurança, entre os veículos de toda a nova frota, terminais e estações. O aplicativo Mulher Segura ainda será integrado ao aplicativo SiMRmtc, para maior comodidade das passageiras.

(CONFIRA IMAGENS DOS NOVOS ÔNIBUS E PINTURAS, TERMINAIS E PARADAS AO FIM DO TEXTO)

Histórico:

O transporte público na região metropolitana de Goiânia, sob a tutela da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), enfrentou inúmeras vicissitudes ao longo dos anos, desde períodos caóticos até uma fase de modernização, impulsionada pelo Governo de Goiás.

Nos primórdios da década de 2020, a RMTC estava imersa em uma crise profunda, caracterizada pelo desinteresse das autoridades, em especial do Governo de Goiás, na revitalização do Eixo Anhanguera, a espinha dorsal do transporte, gerido pela Metrobus. Esta empresa estatal, por sua vez, era utilizada de maneira oportunista, carente de transparência e eficácia, acarretando prejuízos tanto para o sistema quanto para os passageiros.

O descompasso entre os prefeitos municipais e o governo estadual, somado à politização da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) e da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), complicava a gestão integrada e a tomada de decisões estratégicas, relegando as necessidades da população a segundo plano.

A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais a situação, desencadeando uma série de desafios como a redução na demanda, aumento dos custos e riscos de contaminação. A RMTC, então, mergulhou em um colapso, enfrentando atrasos, superlotação e descontentamento generalizado.

Em resposta a essa conjuntura, o Governo de Goiás implementou uma série de medidas para estabilizar a RMTC e assegurar a continuidade do serviço essencial de transporte. Destacam-se o auxílio financeiro às empresas concessionárias durante a pandemia, visando mitigar o déficit provocado pela crise sanitária e evitar o aumento das tarifas aos usuários.

Outra medida crucial foi a aprovação da Lei Complementar 169/2022, reestruturando o sistema de transporte coletivo e separando a tarifa técnica, paga pelas empresas, da tarifa do usuário. Essa legislação promoveu transparência e sustentabilidade financeira, possibilitando subsídios e benefícios tarifários aos passageiros.

O fortalecimento da CDTC e da CMTC, aliado a uma maior cooperação entre os entes públicos envolvidos na gestão do transporte, propiciou o surgimento de novas soluções, como a mobilidade como serviço, a requalificação do Eixo Anhanguera e o projeto de eletrificação.

Com a estabilização da RMTC, o Governo de Goiás iniciou uma série de investimentos e ações imediatas visando a modernização do sistema e o atendimento às demandas dos usuários. A reforma da Estação Hemocentro e a construção do Terminal Novo Mundo são algumas das intervenções em curso, prometendo melhorar significativamente a infraestrutura e a experiência dos passageiros.

Além das obras estruturais, o governo investiu na renovação da frota com a introdução de ônibus elétricos, promovendo uma solução mais silenciosa, confortável e ambientalmente amigável. Outras iniciativas incluíram a integração do programa Mulher Segura com o sistema de bilhetagem eletrônica, a manutenção dos abrigos dos pontos de ônibus e a aquisição de novos ônibus com ar-condicionado, visando oferecer uma experiência mais agradável aos passageiros.

Plano de investimentos no sistema:

O Governo de Goiás revelou um ambicioso plano de investimentos e ações para a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) até o ano de 2026. Este plano visa aprimorar a infraestrutura, renovar a frota e manter a tarifa em R$ 4,30, sem reajustes, representando um compromisso com a qualidade e a acessibilidade do transporte público na região metropolitana de Goiânia.

Entre as obras e iniciativas planejadas, destaca-se a inserção de 65 ônibus elétricos no Eixo Anhanguera até dezembro de 2024. Essa medida busca promover uma alternativa mais sustentável e eficiente para os passageiros, reduzindo a emissão de poluentes e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Além disso, está prevista a conclusão das obras das estações do Eixo Anhanguera até dezembro de 2025, bem como a finalização dos terminais do Eixo Anhanguera até fevereiro de 2026. Essas melhorias na infraestrutura visam proporcionar uma experiência mais confortável e segura para os usuários do sistema.

Outro ponto importante do plano é a substituição completa da frota de 1.000 ônibus até dezembro de 2026. A renovação desses veículos antigos e poluentes por modelos mais modernos e sustentáveis representa um grande avanço na busca por um transporte público mais eficiente e ambientalmente responsável.

Confira imagens dos novos ônibus

Super Padron Elétrico

Super Padron à Diesel

Ônibus Convencional

Ônibus do BRT

Confira a identidade visual dos novos veículos do sistema

Confira imagens das maquetes virtuais dos novos terminais

TERMINAL NOVO MUNDO

TERMINAL PRAÇA DA BÍBLIA

TERMINAL PRAÇA A

TERMINAL DO DERGO

TERMINAL PADRE PELÁGIO

Confira o mapa com esquema do sistema BRT:

Novas paradas

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte