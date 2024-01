SPTrans remaneja pontos de duas linhas de ônibus municipais no Terminal Lapa a partir desta segunda-feira (29)

Alteração é efetuada durante período de obras no local

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, as linhas 9050/10 Term. Lapa – Itaim Bibi e 875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana terão seus pontos remanejados temporariamente no Terminal Lapa durante as obras.

Confira as linhas envolvidas:

Plataforma 3

9050/10 Term. Lapa – Itaim Bibi PMV 15

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana PMV 16

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte