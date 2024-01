EMTU realizará esquetes teatrais sobre segurança do trânsito no Terminal Piraporinha entre os dias 29 e 31 de janeiro

Ações visam conscientizar passageiros sobre medidas de segurança para evitar acidentes

GUILHERME STRABELLI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) realizará esquetes teatrais sobre segurança no trânsito no Terminal Metropolitano Piraporinha, na cidade de Diadema, na Grande São Paulo.

As ações são fruto de parceria da empresa com a prefeitura de Diadema e a Cia. Sopa de Comédia. As esquetes estão programadas para aconteceu entre segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, e quarta, 31 de janeiro.

Para conscientizar a população, as esquetes simularão situações observadas no trânsito. Monitores vão orientar de forma divertida os passageiros e demonstrarão conceitos de respeito aos pedestres e passageiros.

Em relatório publicado em 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou que o Brasil é o terceiro país do mundo com mais mortes no trânsito, ficando atrás apenas de Índia e China. Em média, morrem 1,3 milhão de pessoas no país por ano.

Evento – Segurança no Trânsito (Esquetes teatrais)

Datas e horários:

29 de janeiro de 2024 (09h às 10h, 10h às 11h, 13h30 às 14h30 e

14h30 às 15h30)

30 de janeiro de 2024 (09h às 10h, 10h às 11h, 13h30 às 14h30, 14h30 às 15h30 e 15h30 às 16h30)

31 de janeiro de 2024 (9h às 10h e 13h30 às 14h30)

Local e endereço:

Terminal Piraporinha (Av. Piraporinha, 1.956 – Piraporinha – Diadema/SP)

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte