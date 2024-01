Curitiba (PR) fará alterações em 16 linhas do transporte coletivo neste domingo (28) para realização da corrida Batel Run

Concentração dos atletas tem início às 6h30 e evento deve seguir até 9h

ALEXANDRE PELEGI

Curitiba (PR) realiza a oitava edição da corrida Batel Run neste domingo, 28 de janeiro de 2024.

A corrida conta com percursos de 5 km e 10 km e 2.500 participantes devem participar.

Com a largada marcada para as 7h na Rua Buenos Aires, em frente ao Hard Rock Café, a concentração terá início às 6h30. A previsão é que o evento siga até 9h.

Os atletas compartilharão as vias com os veículos e o trânsito fluirá nas faixas à esquerda (com exceção da largada, em que haverá bloqueio total). O trânsito será organizado por monitores do evento e agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) farão o monitoramento da região.

Já o transporte coletivo terá o desvio de 16 linhas de ônibus:

010 – Interbairros I (Horário);

011 – Interbairros I (Anti-horário);

020 – Interbairros II (Horário);

022 – Inter 2 (Horário);

265 – Ahú/Los Angeles;

304 – Pinhais/C. Comprido;

365 – Jd. Social/Batel;

366 – Itupava/Hosp. Militar;

380 – Detran/Vic. Machado;

860 – V. Sandra;

861 – Tramontina;

862 – Barigui;

865 – Jd. Esplanada;

870 – São Braz;

875 – Bigorrilho; e

876 – Savóia.

A Urbs-Curitiba informa sobre os desvios de cada linha; para obter, só clicar no link.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes