Câmeras do transporte público do Rio de janeiro são integradas a sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar

Metrô Rio, Supervia, CCR Barcas e CCR Via Lagos aderiram à iniciativa, inaugurada em dezembro e que agora conta com mais de mil equipamentos

ALEXANDRE PELEGI

O sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do Rio de Janeiro vai contar com as câmeras instaladas nos sistemas de transporte público da cidade e do Estado para ampliar sua atuação.

Iniciada no réveillon de 2023 com cerca de 100 câmeras, o sistema da PM foi ampliado em janeiro graças a uma parceria com a prefeitura da capital, o que permitiu acesso às 21 câmeras do Centro de Operações do Rio (COR), instaladas na Lapa.

Na segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, um termo de adesão foi assinado com concessionárias do transporte público. Com isso, mais de mil câmeras integram agora o sistema.

As imagens ficarão concentradas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e serão comparadas ao banco de dados da Polícia Civil.

Passaram a integrar o videomonitoramento da PM as câmeras do Metrô Rio e da Supervia, além da CCR Barcas e da CCR Via Lagos, que opera a rodovia que liga o Rio de Janeiro com a Costa do Sol).

A tecnologia é baseada em inteligência artificial, e usará a rede de fibra ótica da Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado).

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, espera que o sistema entre em operação antes do Carnaval nos transportes públicos.

“Essa integração de câmeras, de imagens, fará com que a gente possa melhorar não só a segurança pública, mas usar os equipamentos também no trânsito, no auxílio ao salvamento de pessoas, ou seja, em diversas perspectivas”, disse Castro.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes