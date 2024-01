Nansen inicia obras do primeiro eletroterminal de ônibus do Paraná

Empresa será responsável pelo fornecimento de infraestrutura completa de recarga para o setor de transporte público em Cascavel (PR)

Em meio ao movimento de transição para veículos elétricos no Brasil, com foco em um futuro mais sustentável, empresas inovam e avançam em soluções, serviços e tecnologia para atender o mercado. Afinal, as perspectivas são otimistas. A frota elétrica deve superar 35 milhões de veículos de 2027 a 2040, de acordo projeção feita pela Strategy&, consultoria estratégica da PwC Brasil.

Atenta às oportunidades de negócios, a Nansen, com sede em Contagem (MG), está à frente de grandes projetos na área de mobilidade elétrica. Em Cascavel (PR), onde será construído o primeiro eletroterminal de ônibus, a empresa será responsável pelo fornecimento de infraestrutura completa de recarga para o setor de transporte público.

De acordo com o gerente de Mobilidade Elétrica da Nansen, Flávio Pimenta (foto acima), o projeto contempla três pontos de recarga. Um deles é o eletroterminal, com capacidade para carregar até 14 veículos ao mesmo tempo, além de mais dois terminais de recarga de oportunidade ao longo da rota.

Em relação às potências dos carregadores, elas são variadas. “No projeto estão incluídos carregadores de 360kW, de 240kW e de 180kW. Todos equipamentos com dupla conexão CCS2”, explica o gerente.

A Nansen fornecerá, em regime turn-key, o projeto com todos os equipamentos de recarga e infraestrutura de subestação. “Haverá o fornecimento da infraestrutura completa de recarga, desde definições de projeto, equipamentos de subestação, infra em média e baixa tensão, carregadores Nansen, e até o software de gestão do sistema de recarga”, ressalta Pimenta.

Segundo o gerente, a mobilização do projeto já foi iniciada e a entrega será em meados de maio. “A Nansen construiu até aqui os maiores eletroterminais públicos de recarga do Brasil. Estamos em cidades como São José dos Campos, Manaus, Salvador e agora Cascavel. Temos apoiado diversas cidades e operadores do transporte na concepção, dimensionamento e construção de projetos de mobilidade elétrica.”

De acordo com Pimenta, a Nansen se tornou referência em infraestrutura de recarga para ônibus utilizados no transporte público ao longo dos dois últimos anos.

Para 2024, a Nansen prevê um ano movimentado a começar por Manaus (AM), onde a empresa também entregará projeto voltado para a implantação de infraestrutura de recarga para o transporte público.