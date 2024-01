Boletim ViaMobilidade – Tarde (26/01)

Informações à Imprensa (26/1 – 18h30)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

Intervalos de cerca de 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

Intervalo de cerca de 9 minutos entre as estações Osasco e Pinheiros.

Intervalos de cerca de 5 minutos entre as estações Pinheiros e Bruno Covas-Mendes Vila Natal (estratégia de looping- ida e volta dos trens no trecho entre as estações de maior fluxo de passageiros para redução dos intervalos).

Nossa operação

Para reduzir os riscos à rede aérea, ainda mais em dias de temporais, a ViaMobilidade realiza a poda de árvores que estão em contato com a rede elétrica. Na foto, poda de árvore em trecho da estação Cidade Jardim, Linha 9-Esmeralda.

Saiba mais em: http://www.viamobilidade.com.br/realizacoes-e-investimentos

Jornalistas interessados em acompanhar as manutenções realizadas nos sistemas operacionais, que ocorrem da meia-noite às 4h da manhã, podem inscrever-se. Procure a nossa assessoria de imprensa pelo e-mail mobilidadeccr@inpresspni.com.br

Obras de modernização e serviços de manutenção

Linha 8

No sábado, 27 de janeiro, devido a atividades de atualização do sistema de sinalização da Linha 8-Diamante, não haverá circulação de trens, das 22h30 à 0h, entre as estações General Miguel Costa e Lapa. O trecho será atendido por ônibus da operação PAESE, que também darão suporte aos passageiros nas transferências para a Linha 9-Esmeralda:

Linha 8-Diamante

Ônibus PAESE vão operar nos dois sentidos entre General Miguel Costa e Lapa, parando em todas as estações do trecho (Lapa, Domingos de Moraes, Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino, Osasco, Comandante Sampaio, Quitaúna e General Miguel Costa).

Transferências entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Na Linha 8-Diamante, haverá disponibilidade de ônibus a partir das estações General Miguel Costa e Lapa com destino à estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda. Para as transferências da Linha 9 para a Linha 8, também haverá ônibus saindo de Ceasa, tanto para Lapa quanto a General Miguel Costa. O passageiro da linha 9 que desejar seguir para as estações do trecho da intervenção na linha 8 deverá descer em Ceasa e pegar o ônibus no sentido escolhido (Lapa ou General Miguel Costa). Eles farão o mesmo trajeto do trem e vão parar em todas as estações do trecho da Linha 8-Diamante.

E no dia 28/1, das 04h à meia-noite, os intervalos serão de 17 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

No dia 28/01, das 08h30 às 18h, serão 12 minutos de intervalo entre as estações Osasco e Jurubatuba. E 12 minutos entre Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal, das 18h às 20h.

Serviço

Linha 8

Elevadores em reforma/revitalização e manutenção na estação Itapevi. E em manutenção na estação Jandira.

Linha 9

Elevador em reforma/ modernização na estação Morumbi. E em manutenção na estação Cidade Universitária.

Escadas rolantes em reforma/ modernização e manutenção na estação Grajaú.