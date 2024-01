Clientes do sistema Luna, da Praxio, registram aumento de 37,9% no faturamento em vendas de passagens rodoviárias

Empresa observou a comercialização de quase 3 milhões de bilhetes em dezembro de 2023 através do sistema, adquiridos de forma integrada por meio de canais físicos e digitais, incluindo o WhatsApp.

A Praxio, empresa especializada no desenvolvimento de tecnologia para o setor de transporte rodoviário, vertente de mobilidade da nstech – a mais completa plataforma open Logistics do mundo – apoiou o aumento de 37,9% no faturamento proveniente das vendas de passagens rodoviárias em dezembro de 2023, em comparação com o mês anterior do mesmo ano.

O crescimento foi observado entre os clientes do sistema Luna, solução dedicada à gestão de vendas em múltiplos canais. A venda dos 2,8 milhões de bilhetes durante o período não se restringiu aos tradicionais meios de comercialização, como a venda na bilheteria, mas também englobou canais digitais, como WhatsApp, Venda Embarcada e marketplaces especializados em passagens rodoviárias.

Entre os fatores que podem ter contribuído para o resultado, está o aumento no custo da passagem aérea, cujo yeld (preço médio para voar por quilômetro) está 19% maior do que o valor praticado pré-pandemia, de acordo com Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Além disso, a crescente variedade de canais digitais, impulsionada pelo perfil de consumidor cada vez mais conectado, também desempenha um papel significativo nesse contexto.

Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre), 15,1% das receitas do comércio brasileiro do último trimestre de 2023 foram obtidas por vias digitais, em sites, aplicativos, e-mails, entre outros canais.

“Os números revelam uma mudança cultural, não só entre os consumidores, mas as empresas também estão se mexendo. Os meios digitais trazem uma experiência de compra baseada na comodidade, as empresas têm investido nisso”, afirma Valter Silva, head comercial da Praxio.

De acordo com o head comercial, a procura por passagens rodoviárias tende a crescer ainda mais nos próximos meses, especialmente em feriados como Carnaval e Páscoa.

Trata-se de uma resposta direta à elevação nos valores das passagens aéreas, mas também, e principalmente, um reconhecimento do público pelos bons serviços que as empresas de transporte de passageiros tem prestado.

Assim, a perspectiva é de que o setor rodoviário ganhe vantagem, oferecendo uma experiência de viagem confortável e acessível.

“Nesse sentido, a solução Luna redefine o cenário de vendas no transporte rodoviário: permite a venda mesmo off-line, expande os canais digitais e garante liberdade na estratégia de venda. É uma tecnologia que ajuda as empresas diante das oportunidades e mudanças do mercado e no turismo”, complementa Valter Silva.

