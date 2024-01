Caio entrega 35 ônibus Apache Vip zero km para a Trans Oeste em Belo Horizonte

Modelo Apache Vip atende ao padrão de redução de emissão de gases Proconve P8/ EURO VI

YURI SENA

A fabricante de ônibus, Caio, concretizou a entrega de 35 unidades do modelo Apache Vip à Trans Oeste Transporte Urbanos, integrante do Consórcio Dez e operante nas linhas alimentadoras da região do Barreiro, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Fabiano Borges, administrador da Trans Oeste, destaca os significativos benefícios proporcionados pela aquisição de uma frota de ônibus zero km. Em meio aos desafios enfrentados pela empresa durante a pandemia, Borges ressalta a superação dos impactos, incluindo a drástica diminuição de passageiros, ausência de reajuste tarifário e perda de mão de obra qualificada. Ele afirma: “Agora, temos a satisfação de anunciar à população que, devido à previsibilidade de receita que o subsídio oferece, conseguimos adquirir ônibus mais modernos, seguros, muito confortáveis e com baixa necessidade de manutenção, o que mantém as linhas funcionando de forma integral”.

Os ônibus Apache Vip, sobre chassis que atendem ao padrão de redução de emissão de gases Proconve P8/ EURO VI, representam um avanço tecnológico. Equipados com suspensão pneumática full-air, proporcionam não apenas maior absorção de impactos, mas também um controle otimizado da distribuição de carga, assegurando segurança, conforto e estabilidade durante a operação.

Essa iniciativa não apenas fortalece a frota da Trans Oeste, mas também reflete o compromisso conjunto das empresas envolvidas em oferecer soluções inovadoras e sustentáveis para o transporte urbano na capital mineira.

Sobre os Apache Vip produzidos

Os ônibus possuem 12.570 mm de comprimento, lotação total para 70 pessoas, com embarque dianteiro por porta do tipo fole.

Os Apache Vip oferecem total acessibilidade, são equipados com elevadores e poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos, além de box para cadeirante e pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia.

Contam também com solicitação de parada sem fio, cinco itinerários eletrônicos em LED e itens de tecnologia embarcada, como sistema Multiplex, microcâmeras, catraca eletromecânica e validador eletrônico.

Todas as unidades contam com componentes que promovem mais comodidade e conforto, como assentos totalmente estofados, ar condicionado e vidros com barreiras aos efeitos solares, na cor fumê.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte