VIDEO: Viação Cometa apresenta e explica nova identidade visual

Companhia do Grupo JCA diz que proposta foi passar protagonismo, diversidade, jovialidade e tecnologia

ADAMO BAZANI

A Viação Cometa, do Grupo JCA, enviou uma nota à imprensa nesta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, apresentando oficialmente a nova identidade visual dos ônibus, que já está nos veículos mais novos e explica as mudanças.

A proposta foi passar protagonismo, diversidade, jovialidade e tecnologia

A nova identidade visual é acompanhada do também novo slogan da companhia: ‘Sua próxima história começa agora!”

Veja a nota na íntegra.

Protagonismo, diversidade, jovialidade e tecnologia. Esses são os atributos que a Viação Cometa, uma das mais tradicionais e sólidas empresas do transporte rodoviário de passageiros do Brasil, pertencente ao Grupo JCA, adiciona em sua nova identidade visual representados através dos círculos presentes na nova marca e somando-os aos já consolidados posicionamentos de conforto, segurança e pontualidade.

A mudança faz parte da celebração dos 75 anos de história da marca e em um momento de transformação na percepção de diversos públicos sobre o setor. A tecnologia aliada à digitalização contribuiu para um processo de redescobrimento do ônibus pelo público, especialmente os jovens, como um meio de transporte financeiramente acessível, que segue em constante evolução tecnológica e que proporciona conforto e segurança.

Prova disso foi o recente investimento de cerca de R$ 500 milhões feito pelo Grupo JCA para a aquisição de 485 novos ônibus para a frota, sendo 91 deles destinados à Viação Cometa. Tudo isso a fim de oferecer o que há de mais moderno em termos de segurança, conforto e sustentabilidade em viagens.

“São 75 anos de história e pouco mais de 21 anos de uma logomarca que recebeu poucas mudanças ao longo do tempo. Entendemos que tínhamos que pensar no futuro, mas sem abrir mão de todo o legado e memória afetiva que a Viação Cometa desperta em muitas pessoas. A nova identidade visual traz mensagens importantes, especialmente aos mais jovens, cujas histórias tiveram seus caminhos construídos, muitas vezes, dentro de um de nossos ônibus junto a seus pais, avós, familiares e amigos. Queremos continuar sendo protagonistas dentro de nossa própria história e parte memorável da vida de mais pessoas”, ressalta Marcelo Antunes, conselheiro do Grupo JCA.

A nova identidade visual

A nova logomarca mantém o fundo em tom azul escuro predominante. As letras que formam a palavra “Cometa” estão todas em caixa alta, remetendo à forma como era escrita abaixo do para-brisa, a partir dos anos 1970, nos icônicos ônibus Dinossauro e Flecha-Azul. Cada uma delas passa a ter linhas centrais, simbolizando rastros das histórias marcantes que a Viação Cometa ajuda a promover na vida de seus passageiros.

Há, também, a presença de quatro círculos nas cores amarelo, rosa, verde e a marca registrada da Cometa, o azul, em um tom desta vez mais claro, remetendo às cores dos anos 1970. Os significados deles são, respectivamente, o pioneirismo e protagonismo que a marca possui, com uma história de mais de 75 anos e se mantendo como líder no mercado do setor rodoviário de passageiros; a jovialidade, representando toda a jornada da empresa em se renovar continuamente para continuar sendo referência do setor no país; diversidade, representando a pluralidade de passageiros que embarcam diariamente e confiam na Viação Cometa para chegarem em seus destinos com segurança; e, por fim, a modernidade, mola propulsora para que o setor rodoviário alcançasse novos públicos, especialmente o mais jovens, promovendo uma nova forma de se comunicar e simplificar o acesso às viagens por meio da tecnologia, mas sem abrir mão dos atributos que a companhia sustenta ao longo de toda a sua história, a segurança, conforto e pontualidade.

A nova identidade visual é acompanhada do também novo slogan da companhia: ‘Sua próxima história começa agora! Quem assina a nova logomarca é a MISSEMOTA Arquitetura e Design. Já a campanha de lançamento e o vídeo manifesto são de autoria da Elemento Cultural.

De acordo com diretor-presidente do Grupo JCA, Gustavo Rodrigues, esse reposicionamento da marca está totalmente alinhado a um novo momento do setor rodoviário de passageiros, com um forte apelo à tecnologia como agente promotor de uma jornada cada vez mais simplificada aos usuários, componentes primordiais para uma comunicação mais assertiva com novos públicos.

“Essa mudança de identidade visual é resultado de uma verdadeira transformação pela qual a empresa vem passando nos últimos anos. Isso por meio de um robusto trabalho de modernização em toda a jornada do usuário, desde a forma como nos comunicamos, passando pela simplificação e digitalização de todo o processo de compra e embarque e chegando ao momento da verdadeira experiência: uma viagem segura, confortável e com o que há de mais moderno em tecnologia embarcada. A nova logomarca é a tradução de todo esse caminho percorrido, com componentes que remetem à nossa riquíssima história e de olho no futuro”, explica Rodrigues.

Vídeo manifesto

Para marcar a chegada de uma nova identidade visual, a Viação Cometa apresenta também seu vídeo manifesto, reforçando o propósito da empresa, de abrir novos caminhos e despertar memórias afetivas positivas e emocionantes na vida de cada pessoa que embarca em um de seus ônibus. A peça também fala sobre o reconhecimento em estar ao lado de tanta gente, de diferentes gerações, em momentos especiais de suas vidas, contribuindo para a concretização de seus sonhos e objetivos. Confira o vídeo

Sobre o Grupo JCA

Reconhecido pela história, tradição e inovação no transporte rodoviário, o Grupo JCA é composto pelas empresas Catarinense, Cometa, 1001, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão. Inovando ao longo do seu percurso, investe na experiência dos clientes, garantindo segurança e conforto ao disponibilizar frotas modernas, avançados sistemas de segurança, além de motoristas treinados e experientes. Com constante investimento em tecnologia, o Grupo JCA foi pioneiro ao implementar o BPE (bilhete de passagem eletrônico) que permite embarque direto na plataforma, além de oferecer sites atualizados para compra, atendimento via chatbot, wi-fi a bordo e entrada individual para USB nas poltronas de determinadas categorias de ônibus. O Grupo JCA atua no transporte de encomendas com a BUSLOG, otimizando bagageiros exclusivos de seus veículos, com alcance de mais de 200 localidades, e em fretamento, contínuo e eventual, com a Opção Fretamento & Turismo. É também detentor dos Outlets de Passagens e Hotéis, startups que oferecem passagens e hospedagens a preços promocionais o ano inteiro, do clube giro, primeiro programa de fidelidade gamificado do transporte rodoviário, e da wemobi, startup de viagens de ônibus com experiência 100% digital.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes