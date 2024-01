Prefeitura de Ilha Solteira (SP) começa cadastramento de estudantes para o transporte universitário

Serviço atende as cidades de Três Lagoas, Andradina, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Ilha Solteira, no interior de São Paulo, iniciou o cadastramento dos estudantes para o transporte universitário. A inscrição começou na semana passada, no dia 16 de janeiro de 2024, e vai até o dia 16 de fevereiro.

O transporte de estudantes começará na segunda-feira, 5 de fevereiro. O cadastro deve ser feito através de um endereço eletrônico. Para acessar, clique aqui.

Para realizar o cadastro, estudantes devem levar alguns documentos. São eles: RG, CPF, foto 3X4, comprovante de residência, comprovante de matrícula, cadastro municipal de saúde (entregue nos PSFs da região onde mora o estudante) ou Cadúnico.

O serviço de transporte universitário também atende as cidades de Pereira Barreto (SP), Andradina (SP), Santa Fé do Sul (SP) e Três Lagoas (MS).

Reclamações

Os estudantes estão reclamando de mudanças decretadas pela prefeitura de Ilha Solteira na vida dos estudantes que fazem faculdade nas cidades vizinhas.

Segundo a Rádio Caçula, que relata encontro que aconteceu no gabinete da prefeitura, foram decretadas medidas restringindo o uso do transporte apenas para universitários que fazem cursos que não são ofertados no município paulista.

Outras regras, que incomodaram os estudantes: cada universidade terá um ônibus exclusivo, sendo permitida a saída de Três Lagoas apenas com lotação máxima. A prefeitura irá arcar com 60% do valor do transporte, com os outros 40% ficando por conta dos alunos. O pagamento deverá ser feito de maneira mensal por boleto.

A Rádio informa que o custo de viagem ida e volta para Três Lagoas é de R$ 1.281,00, valor que será dividido pela quantidade de lugares ocupados no veículo.

Os estudantes se mobilizaram e chegaram a lançar uma pesquisa de opinião online sobre as novas regras ditadas pela prefeitura.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte