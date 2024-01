Linhas da EMTU que atendem Guarulhos ganham 10 novos ônibus

Ônibus 0km versão Euro 6, o mais moderno do mercado a diesel, com menor emissão de poluentes, fazem parte da renovação da frota da Guarulhos Transportes

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Desde quinta-feira (18/01), linhas gerenciadas pela EMTU (Empresas Metropolitana de Transportes Urbanos) na região de Guarulhos começaram a operar com 10 novos ônibus zero quilômetro. Os veículos atendem linhas que ligam o município a São Paulo, beneficiando cerca de 16,5 mil passageiros que utilizam diariamente os serviços.

A renovação da frota da concessionária Guarulhos Transportes (Consórcio Internorte) contempla veículos chassi Mercedes-Benz e carroceria Caio Apache Vip com motor Euro 6, tecnologia mais limpa que proporciona menor emissão de poluentes. Todos os ônibus são equipados com ar-condicionado, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Em 2023, as linhas gerenciadas pela EMTU na Região Metropolitana de São Paulo receberam 333 novos veículos 0 km recebidos desde janeiro. O investimento do Governo do Estado de São Paulo, de aproximadamente R$ 287 milhões, beneficia cerca de 1,5 milhão de passageiros que utilizam as linhas das regiões diariamente.

Os novos ônibus farão rodízio entre os serviços que atendem Guarulhos, especialmente nas seguintes linhas:

552 – Guarulhos (Parque Santos Dumont)/ São Paulo (Metrô Armênia)

578 – Guarulhos (Vila Moreira)/ São Paulo (Metrô Armênia)

175 – Guarulhos (Cocaia)/ São Paulo (Metrô Armênia)

555 – Guarulhos (Cocaia)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte