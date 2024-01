CPTM terá alterações na circulação do Serviço 710 neste feriado e no fim de semana

Mudanças operacionais ocorrem na quinta-feira (25), feriado do aniversário da cidade de São Paulo, e no domingo (28)

Os usuários do Serviço 710, que permite viagens sem transferências entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM, devem ficar atentos a alterações na circulação de trens. As mudanças acontecerão na quinta-feira 25 de janeiro de 2024, e no domingo (28), visando a realização de obras de manutenção e modernização para aprimorar a prestação de serviços.

No feriado de quinta-feira (25) e no domingo (28), das 8h às 19h, os trens no sentido Jundiaí não realizarão paradas na estação Utinga devido a obras de sinalização na Linha 10-Turquesa. Passageiros com destino a Jundiaí devem prosseguir no sentido Rio Grande da Serra, desembarcar em Prefeito Saladino e retornar. Aqueles que necessitam desembarcar em Utinga devem seguir até a Estação São Caetano, embarcar no trem sentido oposto e desembarcar em Utinga.

No domingo (28), das 7h às 20h, o Serviço 710 será suspenso para obras na via permanente. As composições de Jundiaí e Rio Grande da Serra terão como destino a Estação Palmeiras-Barra Funda, exigindo baldeação para troca entre as linhas.

Durante esse período, as plataformas da Estação Palmeiras-Barra Funda terão alterações. Os trens com destino a Jundiaí utilizarão a plataforma 8, enquanto os que seguem para Rio Grande da Serra circularão pela plataforma 7.

Colaboradores das companhias estarão disponíveis para auxiliar os passageiros durante seus deslocamentos. Todas as modificações na operação serão comunicadas aos usuários por meio de avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalizações no local.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte