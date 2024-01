CET-SP monitora trânsito nas imediações do Parque do Ibirapuera para corrida nesta quinta (25)

Realização do XXVI Troféu Cidade de São Paulo causará interdição de vias que compõem o percurso da prova; confira alterações

GUILHERME STRABELLI

A CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo) irá monitorar o transido nas imediações do Parque Ibirapeura nesta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, para a realização de uma corrida. O monitoramento acontecerá das 6h30 às 9h30.

O evento que será realizado será a XXVI Troféu Cidade de São Paulo, que causará a interdição das vias que compõem o percurso da corrida. As vias serão bloqueadas a partir das 3h, com implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários.

Alterações

Dentre as alterações, está o bloqueio parcial a partir das 3h, com previsão de término às 10h. Montagem de faixa compartilhada e seu acionamento: Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Pinheiros, entre a transposição do MAC e o Viaduto Gal. Euclides Figueiredo (ocupação de 1¹/² Faixa de rolamento).

A partir das 3h, e com previsão de término às 10h, haverá o bloqueio total da Rua Abílio Soares entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e Rua Mal. Maurício Cardoso; Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), entre Viaduto Gal. Euclides Figueiredo e Praça Armando de Sales Oliveira.

Por fim, a partir das 6h, com previsão de término Às 10h, haverá o bloqueio total de diversas vias. São elas: Viaduto Marcondes Salgado; Praça Armando de Sales Oliveira e aproximações (exceto com a Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana); Avenida Rubem Berta, ambos os sentidos; Avenida Moreira Guimarães, ambos os sentidos até a Avenida Jurema; Avenida Vinte e Três de Maio, entre a Avenida Rubem Berta e Transposição junto ao MAC; Avenida República do Líbano, sentido Ibirapuera, entre a Rua João Lourenço e a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade; Avenida República do Líbano, ambos os sentidos, entre a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade e Praça Dia do Senhor; Rua Manuel da Nóbrega, ambos os sentidos, entre a Praça Dia do Senhor e Praça Armando de Sales Oliveira.

Caminhos alternativos

Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto: Avenida 23 de Maio (sentido Aeroporto), à direita para a Avenida Ibirapuera, à esquerda para a Rua Leopoldo de Bulhões, à esquerda para a Rua Ipê, à direita para a Avenida Prof. Ascendino Reis (sentido Aeroporto), seguindo na Avenida Rubem Berta, pista local (sentido Aeroporto), Avenida Moreira Guimarães, pista local (sentido Aeroporto), e à esquerda acessando a Avenida Moreira Guimarães, pista expressa (sentido Aeroporto), junto à Avenida Jurema.

Avenida Brasil, sentido Vila Mariana: Avenida Brasil, à esquerda na Avenida Brig. Luís Antônio, à direita pela Rua Jundiaí, à esquerda pela Rua Manuel da Nobrega, à direita pela Rua Otávio Nébias, à direita pela Rua Dr. Rafael de Barros, à esquerda pela Rua Tutóia, Vd. Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, à direita para a Rua Caravelas, à direita para a Rua Joinville, à direita para a Rua Dr. Luís Falgetano Sobrinho, seguindo em frente pela Rua Estela.

Avenida Brasil, sentido Aeroporto: À direita na Avenida Brig. Luís Antônio, à esquerda na Avenida Henrique Martins, à direita na Rua Bento Branco de Andrade, à direita na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, retornando pela mesma via para o sentido Vila Mariana, seguindo em frente pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, à direita na Avenida República do Líbano, Avenida Indianópolis, à direita na Avenida Rubem Berta (local), acessando a Avenida Moreira Guimarães expressa na altura da Avenida Jurema.

Avenida Moreira Guimarães, sentido Centro: À direita no acesso para a Avenida Moreira Guimarães, local (altura da Avenida Jurema), seguindo em frente pela Avenida Rubem Berta (local), seguindo em frente pela Avenida Prof. Ascendino Reis (sentido centro), seguindo em frente pela Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), à direita, acessando assim a Avenida Vinte e Três de Maio junto à Rua Astolfo Araújo.

Av. Pedro Alvares Cabral, sentido Pinheiros: À direita no acesso da Avenida Vinte e Três de Maio (local), antes do Viaduto Gal. Euclides Figueiredo, seguindo para o centro, à direita na Rua Dr. Luiz Falgetano Sobrinho, à esquerda na Rua Dr. Amâncio de Carvalho (sentido Pinheiros), seguindo em frente pelo Viaduto e Rua Tutóia (sentido Pinheiros), à esquerda na Av. Brig. Luis Antônio (sentido bairro), à direita na Avenida Brasil.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte