Turp Transportes inicia testes de climatização natural dos ônibus em Petrópolis (RJ)

Passageiros poderão avaliar o sistema e concorrer a prêmios semanais

GUILHERME STRABELLI

A empresa Turp Transportes iniciou os testes de climatização natural de sua frota em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O “Arejabus”, equipamento inédito no Estado, tem como finalidade buscar o conforto térmico nas viagens. Os clientes podem avaliar o sistema e concorrer a prêmios semanais.

Testes foram iniciados em veículo que opera a linha 700 – Terminal Itaipava. O passageiro encontrará a instalação do sistema, composto por venezianas nas janelas, além de um captador de ar, exaustor naturais, controlador de ventilação e ventiladores e exaustores elétricos.

Segundo Leonardo Santiago, CEO da empresa, o equipamento trouxe resultados satisfatórios, após os primeiros testes em 2020, no transporte público de Salvador.

“Há alguns anos percebia a necessidade do desenvolvimento de um produto que resolvesse, de forma ecológica, problemas de circulação do ar nos ônibus, tantos nos dias com temperaturas elevadas, como também em dias chuvosos, onde os passageiros fecham as janelas. Desde então, de forma simples e de baixo custo, o Arejabus foi desenhado para melhorar a sensação térmica e a qualidade do ar, de forma sustentável”, disse.

O sistema funciona em dias chuvosos de forma automática, sem a necessidade de fechar as janelas. As primeiras avaliações foram feitas após a primeira viagem. “Percebemos que, neste primeiro momento, os passageiros estão aprovando, com diversos comentários e sugestões, parabenizando pela inovação”, destacou Leonardo Santiago.

De acordo com Jean Moraes, diretor da Turp Transporte, caso a fase de testes seja bem sucedida, com a aprovação dos passageiros, o dispositivo poderá ser implantado em mais veículos da empresa.

Prêmios semanais

Para incentivar a participação popular, a empresa iniciou uma pesquisa com os passageiros, tanto do veículo com o equipamento quanto dos que não possuem, que pode levar a prêmios.

Independente da avaliação, os passageiros entram em uma disputa por prêmios. Todos os sábados, os vencedores ganharão um cartão para usar no transporte público com crédito de R$ 100 em passagens. Serão divulgados vencedores nos dias 27 de janeiro e 3, 10, 17 e 24 de fevereiro.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte