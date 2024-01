BlaBlaCar amplia venda de passagens internacionais de ônibus das empresas TTL Turismo, JBL Turismo, Transacreana, Viação EGA e Dumas

Segundo plataforma são 31 rotas internacionais para destinos como Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Peru

ADAMO BAZANI

A plataforma BlaBlaCar anunciou nesta terça-feira, 23 de janeiro de 2024, a ampliação de vendas de passagens internacionais de ônibus.

Segundo nota da companhia, são 31 rotas internacionais para destinos como Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e Peru.

O número representa uma elevação de 24% em relação a quantidade de rotas disponibilizadas em 2023, segundo nota da plataforma de vendas.

Os destinos são operados por diferentes companhias de ônibus, como TTL Turismo, JBL Turismo, Transacreana, Viação EGA e Dumas.

Os preços começam em R$ 149 e quem adquirir os bilhetes até o dia 31 de janeiro de 2024, usando a inscrição (cupom) BLABLA20 no final da compra, recebe desconto de 20%. As viagens podem ser marcadas ara qualquer mês de 2024, mas a compra deve ser até 31 de janeiro de 2024.

Em nota, a BlaBlaCar dá exemplos de viagens, entre as quais, Rio de Janeiro X Lima, a rota de ônibus rodoviários mais longa do mundo, com seis mil quilômetros.

Entre as rotas disponíveis, está o trecho Rio de Janeiro <> Lima. Com 6 mil quilômetros de extensão, a viagem, feita em cinco dias, oferece para o passageiro uma vista de tirar o fôlego ao ultrapassar cinco estados brasileiros e sete estados peruanos, cortando a Amazônia brasileira e a Cordilheira dos Andes. A rota, oferecida em parceria com a Transacreana, entrou no ano passado para o Guinness como a viagem de ônibus mais longa do mundo.

Também estão disponíveis deslocamentos como Curitiba <> Buenos Aires, São Paulo <> Santiago, Rio de Janeiro <> Lima, Florianópolis <> Montevidéu e Pelotas <> Punta del Este. Esses trechos são oferecidos pela TTL Turismo, JBL Turismo, Transacreana, Viação EGA e Dumas, e possuem oferta de veículos mais confortáveis, em categorias como leito cama, que conta com reclinação de 180 graus para conforto do passageiro.

Nacionalmente, a BlaBlaCar diz que tem parceria com 214 viações, que oferecem passagens para mais de 22 mil rotas espalhadas pelo Brasil.

O serviço de venda de passagens de ônibus na BlaBlaCar, mais conhecida como aplicativo de carona, começou oficialmente em outubro de 2020.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes