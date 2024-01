Alto volume de chuvas causa interdição da Serra Antiga da Tamoios nesta terça (23)

Tráfego de veículos é desviado para a Serra Nova, onde uma operação especial é realizada

ARTHUR FERRARI

Motoristas que seguem em direção à Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios devem ficar atentos nesta terça-feira, 23 de janeiro de 2023. Segundo a Concessionária Tamoios, responsável pela administração da via, o trecho de serra está temporariamente interditado após o alto volume de chuvas nas últimas 72 horas.

A interrupção no tráfego acontece pelo alto risco de queda de barreiras e desbarrancamentos.

O trânsito está fluindo com Operação Especial pela Serra Nova.

Confira a operação especial na serra nova:

O trânsito na Serra Nova flui através da Operação Comboio com Pare & Siga ora no sentido litoral, ora no sentido São José dos Campos, acompanhada de equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Concessionária Tamoios.

Observação: por determinação das autoridades, não é permitido trafegar pela Serra Nova em ambos os sentidos simultaneamente.

A liberação do fluxo para cada sentido ocorre mediante o volume de veículos. As equipes de sinalização estão posicionadas na Praça de Pedágio de Paraibuna (trecho de planalto), sentido litoral, e no trevo próximo aos túneis de subida para a Serra Nova, no sentido São José dos Campos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte