Quando é mais vantajoso viajar de ônibus, de carro próprio ou de carro alugado? – Procon lança guia e tabela comparativa de custos

Trabalho foi desenvolvido para o Estado de São Paulo e mostra que às vezes, o barato pode sair bem caro

ADAMO BAZANI

Na hora de decidir qual meio de transporte para pegar a estrada e viajar, muitas vezes o barato pode sair bem caro.

Quem alerta é o Procon de São Paulo que, para esta época de Verão 2024, lançou um guia e uma tabela comparativa entre carro e ônibus.

São cerca de 200 rotas avaliadas que levam em consideração a distância entre as cidades, o tempo de viagem entre os diferentes meios de transportes e os custos de pedágios no caso de carros e de passagens, no caso de ônibus. Não são levados em conta, por exemplo, gastos com combustíveis e refeições.

Por isso, o Procon adverte que na hora da escolha, alguns fatores devem ser considerados:

– Custo com combustível: No caso dos carros, podem variar de acordo com o modelo do veículo pelo tamanho e potência do motor. Já com ônibus não há essa preocupação;

– Tempo de viagem e gastos com refeições: Em geral, os ônibus fazem mais baratas e têm viagens mais demoradas, o que pode interferir na necessidade de fazer mais refeições e gastar mais com este item;

– Quantidade de pessoas: Em geral, ônibus são mais vantajosos em viagens individuais ou com menos gente porque as passagens são individuais. Grupos de três ou quatro pessoas já podem diluir mais os custos no carro. Mas atenção que os ônibus dão gratuidades ou descontos para pessoas como idosos e crianças até cinco anos. Então, dependendo do perfil do viajante, o ônibus pode ser uma boa.

– Tipo de deslocamento no destino: A viagem não é só estrada, mas é o que você vai fazer no local de destino. Se for um lugar que tem bastante oferta de transporte público, fácil acesso, os pontos de interesse são próximos, o ônibus rodoviário pode ser uma pedida interessante. Também é necessário ver se o local há estacionamentos próprios e baratos, sendo uma vantagem optar por carro próprio. Mas se for um lugar mais afastado, com pouca infraestrutura, baixa oferta de transporte coletivo e de aplicativos, alugar um carro desde a origem da viagem não deixa de ser uma boa alternativa.

– Crianças: As crianças devem ser um fator a ser considerado numa viagem. Isso porque, normalmente são mais impacientes em longos períodos em um veículo, requerem mais atenção quanto à saúde e segurança.

Ao organizar a viagem, o estudo do Procon-SP ressalta a importância de o consumidor planejar como será o deslocamento até o destino: pesquisar o trajeto; verificar a distância e o tempo estimado de viagem entre a origem e o destino e as possíveis paradas para descanso e reabastecimento; além de estimar gastos com refeições, pedágios e combustível. É importante também definir qual modal oferece mais vantagens – se ônibus rodoviário, automóvel próprio ou alugado, por exemplo. As medidas necessárias para garantir uma viagem mais tranquila e sem problemas. – diz o Procon em nota.

Trabalho foi desenvolvido para o Estado de São Paulo e mostra que às vezes, o barato pode sair bem mais caro do que o esperado, já que o custo pode variar de acordo com o tempo de viagem, gasto com refeições, quantidade de pessoas e tipo de deslocamento e destino.

Confira o guia e tabela lançados pelo Procon-SP:

