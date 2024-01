OFICIAL: Nova Itapemirim divulga imagens oficiais de novos ônibus Paradiso 1350, do último lote de MP do Governo Federal

Empresa fez vistoria nos veículos nesta segunda-feira (22); Início das operações das primeiras unidades é previsto para fevereiro

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A Nova Itapemirim/Suzantur realizou nesta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, a vistoria nas cinco primeiras unidades do modelo Marcopolo Paradiso 1350, da Geração Oito (G8), com chassis Mercedes-Benz O-500 RSD (três eixos), da atual tecnologia de redução de poluentes Euro 6, que podem diminuir em 75% as emissões em comparação ao padrão anterior Euro 5.

O lote deste modelo é de 20 ônibus.

Entre as características dos ônibus estão: 46 poltronas tipo semileito, porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de baterias de celulares; notebooks e outros dispositivos móveis em casa assento; apoio para descanso de pernas; regulagens em diferentes posições de reclinação entre outros.

Geladeiras com água à vontade para os passageiros, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saída individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista também fazem parte do pacote presente no modelo dos ônibus.

A principal característica, no entanto, é que os bagageiros deste modelo Paradiso 1350 são mais amplos que dos ônibus de um andar mais comuns (Marcopolo Paradiso 1200), indicados, por exemplo, para um perfil de demanda que transporta mais objetos nas viagens.

São 20 unidades deste modelo, como o Diário do Transporte noticiou em primeira mão no dia 14 de julho de 2023, quando foi convidado pela vice-presidência da República para acompanhar na planta da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo (SP), a apresentação de uma compra total de 150 ônibus pelo Grupo Suzantur por meio da MP (Medida Provisória) 1175/2023, editada pelo Governo Federal, para estimular a indústria automotiva. A MP já perdeu a validade e, no caso dos veículos pesados, não teve os efeitos esperados pela União. Porém, abriu margem para a discussão quanto a criação de um programa permanente.

Destes 150 ônibus, 90 foram urbanos para as operações da Suzantur em cidades do ABC Paulista, todos com carroceria Marcopolo Torino e chassis da Mercedes-Benz.

Os veículos já foram entregues e distribuídos da seguinte forma: 50 para o sistema municipal de Mauá, 30 para as linhas em Diadema e 10 para Santo André. As operações de Ribeirão Pires não foram contempladas neste lote.

Já os 60 ônibus rodoviários são para a Nova Itapemirim, que opera por meio de arrendamento judicial as linhas interestaduais que eram autorizadas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) às empresas Viação Itapemirim e Viação Kaissara, integrantes do Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada pela Justiça Paulista em 21 de setembro de 2022, após uma recuperação judicial que se arrastava desde março de 2016 e que foi marcada por denúncias de supostas fraudes.

Na decisão pela falência, o juiz João Oliveira Rodrigues Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou o arrendamento de linhas e estruturas operacionais da Itapemirim e da Kaissara para a Suzantur

A compra total de rodoviários é a seguinte:

Nova Itapemirim (rodoviários):

– 20 Volvo: dois andares – carroceria Marcopolo Paradiso G8 1800 DD (Geração 8) padrão leito-cama (1º andar) + semileito (2º andar)

– 20 Scania: dois andares – carroceria Marcopolo Paradiso G8 1800 DD (Geração 8) padrão leito-cama (1º andar) + semileito (2º andar)

– 20 Mercedes-Benz de um piso – carroceria Marcopolo Paradiso G8 1350 DD (Geração 8) com bagageiros mais amplos

MP TEVE POUCA ADESÃO, MAS PODERÁ HAVER PROGRAMA PERMANENTE:

Por ser previsto em Medida Provisória, que teve seu prazo de renovação esgotado, o programa já acabou.

A adesão foi muito menor do que o Governo Federal previa.

Lançado, em 05 de junho, o Programa de Renovação da Frota do Governo Federal somente liberou R$ 270 milhões de R$ 1 bilhão para veículos de grande porte.

No caso de carros e comercias leves, os R$ 800 milhões disponíveis se esgotaram em cerca de um mês.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse em 22 de agosto de 2023, que o Governo Federal estuda criar um programa permanente com regras semelhantes.

O programa quase não estava tendo adesão porque donos de ônibus e caminhões com 20 anos ou mais não têm dinheiro para comprar estes veículos 0 km; cada ônibus ou caminhão novo pode chegar a R$ 2 milhões, dependendo do modelo e da configuração.

As maiores vendas começaram a acontecer quando o Governo Federal permitiu que donos de grandes empresas comprassem os veículos velhos de pequenos empresários e fizessem o descarte.

A Suzantur procurou no País inteiro ônibus rodoviários e urbanos com 20 anos ou mais de fabricação.

O dono do ônibus antigo vende para a Suzantur/Nova Itapemirim. Já a Suzantur/Nova Itapemirim pega este ônibus velho e pelo concessionário ou em desmanches legalizados, manda o coletivo para a sucata. Com o comprovante do descarte do ônibus, a Suzantur consegue o desconto.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes