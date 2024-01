Eletra garante segurança de baterias de seus ônibus elétricos

Em nota, fabricante afirma que risco de incêndio como o ocorrido no Reino Unido há alguns dias é virtualmente zero nos veículos produzidos com sua tecnologia

ALEXANDRE PELEGI

Um caso semelhante de incêndio de baterias de ônibus elétrico no Reino Unido, divulgado pelo Diário do Transporte na semana passada, não deve ocorrer no Brasil nos veículos produzidos pela Eletra, fabricante brasileira. (Relembre o caso)

A empresa divulgou nota de esclarecimento em que garante que este risco é “virtualmente zero” para os veículos produzidos com sua tecnologia, em circulação em São Paulo e outras cidades brasileiras.

“Os ônibus elétricos Eletra são equipados com baterias WEG de lítio e fosfato de ferro (LFP), exatamente para assegurar a máxima segurança operacional, mesmo no caso de choques, acidentes ou exposição a temperaturas elevadas”, diz a nota.

A matéria publicada pelo Diário do Transporte relata que a TfL (Transport for London), que gerencia o sistema de transporte público na capital do Reino Unido, retirou vários ônibus elétricos temporariamente das ruas depois que um dos veículos de dois andares entrou em chamas em Wimbledon, sudoeste da cidade.

O incêndio no ônibus da rota 200 em Wimbledon Hill Road aconteceu na manhã de quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

Há uma pressão de parlamentares conservadores sobre a prefeitura de Londres para que todos os ônibus elétricos do mesmo fabricante, Switch Mobility, subsidiária da empresa indiana Ashok Leyland, sejam retirados das ruas até a descoberta da causa do incidente de Wimbledon.

De acordo com a nota da Eletra, as baterias LFP são conhecidas “por serem as mais seguras do mercado internacional de eletromobilidade, destacando-se nesse quesito das baterias NMC (níquel-manganês- cobalto) usadas pelo fabricante do veículo que se incendiou no dia 11 de janeiro na região de Wimbledon, sudoeste de Londres, sem deixar vítimas”.

A nota da fabricante afirma ainda que seguiu sugestão da SP Trans (gestora do transporte público municipal de São Paulo), e todas as baterias dos ônibus elétricos que produz são equipadas com um dispositivo adicional de segurança. Este dispositivo, em caso de acidente, injeta um gás inerte no interior das caixas que abrigam os módulos, evitando o risco de explosões ou incêndios.

“Tais cautelas explicam a inexistência de relatos confiáveis de acidentes envolvendo baterias LFP nos 400 ônibus elétricos em circulação no Brasil, ou entre os mais de 4 mil veículos que usam a mesma tecnologia em várias cidades latino-americanas”, diz a Eletra.

Leia a nota na íntegra:

Nota de Esclarecimento – 18/01/2024

BATERIAS DOS ÔNIBUS ELÉTRICOS ELETRA SÃO SEGURAS

E TÊM PROTEÇÃO EXTRA CONTRA INCÊNDIOS

A propósito de notícias recentes divulgadas na imprensa especializada, que relataram um caso de incêndio de baterias de ônibus elétrico no Reino Unido na semana passada, a Eletra esclarece que esse risco é virtualmente zero nos veículos produzidos com sua tecnologia, em circulação em São Paulo e outras cidades brasileiras.

Os ônibus elétricos Eletra são equipados com baterias WEG de lítio e fosfato de ferro (LFP), exatamente para assegurar a máxima segurança operacional, mesmo no caso de choques, acidentes ou exposição a temperaturas elevadas.

As baterias LFP são conhecidas por serem as mais seguras do mercado internacional de eletromobilidade, destacando-se nesse quesito das baterias NMC (níquel-manganês- cobalto) usadas pelo fabricante do veículo que se incendiou no dia 11 de janeiro na região de Wimbledon, sudoeste de Londres, sem deixar vítimas.

Elas também se destacam pelo baixo impacto ambiental em seu processo produtivo (extração dos minerais e fabricação) – outro motivo pelo qual foram escolhidas para os ônibus elétricos Eletra.

DUPLA PROTEÇÃO

Cabe destacar que as baterias WEG já contêm em seu BMS (battery management system) um dispositivo de controle que corta imediatamente o fluxo de energia entre as células, diante de qualquer anormalidade operacional.

Além disso, por sugestão da SP Trans (gestora do transporte público municipal de São Paulo), as baterias dos ônibus elétricos Eletra são equipadas com um dispositivo adicional de segurança que, em caso de acidente, injeta um gás inerte no interior das caixas que abrigam os módulos, evitando o risco de explosões ou incêndios.

Tais cautelas explicam a inexistência de relatos confiáveis de acidentes envolvendo baterias LFP nos 400 ônibus elétricos em circulação no Brasil, ou entre os mais de 4 mil veículos que usam a mesma tecnologia em várias cidades latino-americanas.

A opção preferencial pela segurança decorre da profunda familiaridade da Eletra com as condições operacionais reais do transporte público no Brasil e da ampla experiência da WEG com equipamentos de tração elétrica e armazenamento de energia em situações extremas, como operação de navios e plataformas de petróleo em alto mar.

Para a Eletra e seus parceiros, a segurança de seus usuários, clientes e operadores estará sempre em primeiro lugar.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes