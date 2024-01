Defesa Civil alerta para chuvas em todo o Estado de SP entre sexta (19) e domingo (21); Transportes e deslocamentos podem ser prejudicados

Quem puder, deve evitar sair de casa na hora dos temporais e desmarcar compromissos; Alagamentos e quedas de árvore interferem em ônibus, trens e metrô – Há pontos de problemas crônicos

ADAMO BAZANI

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), sobre fortes chuvas que devem atingir todo o território paulista desta sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 a domingo (21),

Segundo os profissionais da Defesa Civil, há maior possibilidade de grandes volumes acumulados nas regiões da Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Grande São Paulo.

Quem puder, deve evitar sair de casa ou do trabalho durante os temporais.

Também, quem tiver a possibilidade, deve desmarcar compromissos na parte da tarde e início da noite, quando ocorrem as incidências maiores de chuva.

A mobilidade urbana é uma das mais afetadas com a chuva forte.

Alagamentos, quedas de árvore e raios desviam linhas de ônibus e chegam a impedir a circulação de trens.

A Defesa Civil e o CGE apontam chuvas em todas as cidades da Grande São Paulo, mas há pontos já com problemas crônicos quando chove, como o trecho entre Utinga e Tamanduateí da linha 10-Turquesa, região de Francisco Morato e Franco da Rocha na Linha 7-Rubi, região de Osasco nas linhas 8 e 9, entre outras.

O Corredor ABD de trólebus, entre o ABC Paulista e a capital, também tem pontos de alagamento frequentes, como nas imediações de São Mateus, na zona Leste, Avenida Pereira Barreto, entre São Bernardo do Campo e Santo André, e próximo ao Paço Municipal e Rua Oratório, em Santo André.

Vias de grande circulação de ônibus na capital também alagam afetando os deslocamentos e desviando dezenas de linhas.

O Governo de São Paulo diz que mantém monitoramento permanente das condições climáticas e contato com as principais concessionárias de serviço público para pronta resposta a eventuais emergências.

Em nota, o Governo do Estado de São Paulo informou as previsões de volumes de chuva em cada região:

Na Baixada Santista, a chuva acumulada nos três dias pode chegar a 200 mm. No Litoral Norte e Vale do Paraíba, os registros devem ser de até 180 mm. Na Grande São Paulo e na região de Campinas, a previsão é de até 150 mm.

Nas regiões de Sorocaba, Vale do Ribeira e Itapeva, as chuvas devem chegar aos 130 mm. Já para as regiões de Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Marília, a previsão é de até 70 mm, apenas um pouco acima do estimado para as áreas de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, com acumulados de 60 mm.

Com a previsão de grandes volumes acumulados no final de semana, especialmente durante o sábado (20), a Defesa Civil do Estado recomenda atenção redobrada em áreas urbanas mais vulneráveis. Devido ao encharcamento do solo, haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte.

Abaixo, confira algumas das principais orientações da Defesa Civil de SP para autoproteção durante temporais:

– Durante tempestades, é importante evitar áreas arborizadas devido ao risco de quedas de árvores. Caso haja queda de raios, procure abrigo em edificações. Nas áreas alagadas com enxurradas, uma lâmina com 15 cm de profundidade pode arrastar pessoas e, a partir de 30 cm, já é capaz de levar um automóvel.

– Os temporais podem provocar fortes rajadas de vento, com risco de queda de árvores e danos em construções quando as rajadas chegam a 75km/h. Em cenários mais críticos, os vendavais com velocidade a partir de 90km/h podem arrancar árvores e provocar danos estruturais em construções. Nestes casos, procure um abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis; mantenha distância de janelas, vidros e objetos perfurantes; abandone atividades com andaimes e encaixes metálicos; e, ao dirigir, evite se aproximar de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes e outras estruturas frágeis.

– Moradores de áreas de encosta precisam observar sinais de movimentação do solo. Antes de grandes deslizamentos, fique atento a rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas, postes e árvores inclinados e água lamacenta escorrendo pelo morro. Diante de qualquer um destes sinais, o local deve ser abandonado imediatamente.

– Caso um fio energizado caia sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer dentro do automóvel e ligar para o serviço de emergência. Se o carro começar a pegar fogo, ele deve ser abandonado, mas existe um modo correto de sair. Não toque nas partes metálicas e pise com os dois pés no chão. Depois, afaste-se dando pulos, sempre pisando os dois pés no chão ao mesmo tempo, até pelo menos 10 metros do local da queda do fio.

– Mantenha-se informado por meios oficiais para receber informações atualizadas sobre as condições climáticas e possíveis alertas. Busque sempre os canais oficiais da Defesa Civil por meio do @defesacivilsp e, agora, também pelo canal do WhatsApp na aba Atualizações, Canais Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes