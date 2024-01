Confira operação dos transportes metropolitanos de São Paulo no feriado desta quinta (25)

Data marca aniversário da capital paulista; CPTM, EMTU e Metrô irão monitorar demanda de passageiros

GUILHERME STRABELLI

Na próxima quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, a cidade de São Paulo irá completar 470 anos de fundação. Por isso, a data é considerada feriado municipal.

Para garantir transporte público para a população durante o feriado, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças na oferta de viagens. Segundo a STM, a operação será monitorada e poderá haver ajustes e aumento na oferta de trens e ônibus.

No metrô, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata operarão com frota de feriado. Haverá reforço no número de colaboradores nas estações que atenderão às festividades, como São Bento, Carandiru, Tietê e Anhangabaú.

Já as linhas da CPTM (7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade) operarão com intervalos equivalente sãos de sábado. Haverá monitoramento do movimento ao longo do dia.

O trecho entre as estações Brás e Tatuapé está interditado para obras de instalação de novos Aparelhos de Mudança de Via (AMV). Os passageiros têm como opção as linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô, que também passam pelas estações Brás e Tatuapé.

As linhas metropolitanas intermunicipais com destino à capital realizarão programação de sábado. Na sexta, a oferta será a normal para um dia útil.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte