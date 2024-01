Primeiro atendimento da Justiça Itinerante de 2024 em Quatis (RJ) acontece nesta sexta (19)

A prefeitura de Quatis, no Rio de Janeiro, informou que a Defensoria Pública estará na cidade para realizar o primeiro atendimento de 2024 da Justiça Itinerante nesta sexta-feira, 19 de janeiro.

Os atendimentos acontecem das 9h às 15h na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, em frente a Igreja Matriz.

Segundo com o calendário, os dias de funcionamento do ônibus acontecem somente nas sextas-feiras de cada mês, com exceção dos meses com recessos e feriados.

A Justiça Itinerante é um projeto no qual a Defensoria Pública atende pessoas que não têm condições de contratar advogados para solucionar problemas menos complexos. , com audiências no local e solução mais rápida de questões jurídicas, facilitando a vida de quem não tem acesso aos fóruns do local onde reside.

Confira o calendário de atendimentos do ano:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte