Mais de 100 mil pessoas já pagam passagens do transporte público com celular no Rio de Janeiro

Versão digital do Riocard Mais registrou crescimento de 149% em 2023

GUILHERME STRABELLI

Mais de 100 mil passageiros que utilizam o transporte público no Rio de Janeiro já estão realizando o pagamento de passagens com os aparelhos celulares.

Segundo dados de 2023, a versão digital do cartão Riocard Mais registrou crescimento de 149% no volume de transações em comparação a 2022.

De acordo com as autoridades, mais de 1,8 milhão de viagens foram realizadas com pagamento de passagem através do celular, sendo que mais de 104 mil passageiros utilizaram o cartão digital em ônibus, BRTs, trens, metrô e VLT.

Para aderir ao sistema, o passageiro precisa de um telefone com tecnologia NFC, que permite pagamento por aproximação. No aplicativo da Riocard mais, basta gerar um novo cartão digital.

A criação de um PIN garante a segurança, existindo ainda a opção de habilitar o acesso por autenticação biométrica. Não é necessário estar conectado à internet na hora do pagamento, apenas no ato da geração da passagem.

“Buscamos inovações tecnológicas que proporcionem a melhor experiência aos nossos clientes. O Cartão Digital foi uma dessas soluções e seu crescimento caminha junto com as estratégias digitais da Riocard Mais como, por exemplo, o crescimento do novo aplicativo. Essas inovações ajudam a estimular a evolução da tecnologia embarcada no transporte público. É um ecossistema que se retroalimenta”, explica Joyce Nunes, gerente de Canais Digitais da Riocard Mais.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte