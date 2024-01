Tarifas: o samba da catraca doida… esse é um dos temas do Podcast do Transporte da semana

2024: o transporte de passageiros pede passagem… é outra abordagem que o programa traz para debater e entender a quantas anda (ou andará) a mobilidade neste ano

REDAÇÃO DO PODCAST

Janeiro é sempre um mês agitado no departamento de tarifas do transporte urbano, mas esse ano a coisa toda virou um verdadeiro samba da catraca doida. Teve cidade com aumento, teve suspensão de reajuste, suspensão de suspensão, congelamento de preço, subidas só para passagens pagas em dinheiro dentro do ônibus ou apenas sobre vale-transporte.

Mas fique tranquilo, que o Podcast dos Transporte conseguiu uma explicação muito clara e lúcida para esse aparente descompasso geral ouvindo Antônio Santana, conselheiro da ANTP e consultor especialista em mobilidade urbana que, de quebra, ainda discorreu sobre a questão da tarifa zero e sobre o peso do transporte na agenda dos prefeitos em ano de eleição.

A Grande Lisboa dá lição de transporte para as regiões metropolitanas do Brasil

Do samba vamos para um fado de final feliz: Alexandre Pelegi, apresentador do Podcast do Transporte, foi até Lisboa conhecer na prática como a região metropolitana da capital portuguesa conseguiu simplificar, baratear e reconquistar passageiros para o seu transporte público.

Em visita à Viação Alvorada, a operadora da região mais adensada da Área Metropolitana de Lisboa, nosso jornalista também viu de perto como a descarbonização está sendo feita por lá de uma maneira mais compassada, organizada e até plural. Enfim, uma verdadeira aula de transporte público para nossas regiões metropolitanas.

Qual é a prioridade: eletrificação ou mobilidade?

Durante a última edição da Arena ANTP, o Podcast do Transporte recebeu o Guilherme Wilson no nosso estúdio móvel. Wilson é um peso pesado do setor, tendo nas mãos a responsabilidade de planejar os próximos passos para 10 sindicatos e 180 empresas de ônibus que fazem parte da SEMOVE, a federação fluminense de transporte de passageiros e com ele o nosso bate-papo foi variado.

Entrou na pauta a confusão que algumas cidades estão fazendo ao priorizarem a eletrificação no lugar da mobilidade como um todo, na necessidade de uma política nacional para a transição energética e para subsidiar as tarifas, na variedade de opções descarbonizantes que o Brasil tem à mão e até mesmo nas novidades que vêm de Maricá em relação ao hidrogênio como combustível.

O caminho da presença das mulheres no transporte

Além de ter mais de 80 anos, o grupo gaúcho Viação Ouro e Prata tem sete empresas ligadas ao transporte de passageiros e rotas que cruzam hoje 10 estados do Brasil. À frente desta potência, a gente encontra Luana Fleck, terceira geração dessa empresa familiar e que começou a atuar no grupo em 2012.

Para o Podcast do Transporte, Luana Fleck contou parte dessa trajetória, detalhes da batalha feminina para a conquista do seu devido espaço no setor e também sobre como a Ouro e Prata marcou dois golaços: a introdução de um revolucionário sistema próprio de internet ininterrupta e gratuita para os passageiros do Rio Grande do Sul até o Pará e um programa interno de capacitação que fez surgir mulheres motoristas rodoviárias e mecânicas.

A nossa entrevista com a diretora da Viação Ouro e Prata inaugura ainda uma nova coluna do Podcast do Transporte, que a cada edição trará o ponto de vista e a história de mulheres que estão em ação nos transportes públicos Brasil afora, combatendo preconceitos e fazendo a diferença no setor.

E tem mais…

Nós temos edições novas saindo do forno toda quarta-feira e somos o grande espaço para notícias e análise do setor da mobilidade no Brasil.