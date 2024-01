Prefeitura de Joinville abre enquete para escolha de novo layout dos ônibus do transporte coletivo

Projetista da Busscar, Samuel Macelllay, com mais de 20 anos de experiência, é o responsável pelos desenhos finais

YURI SENA

Até o dia 16 de fevereiro, a população tem a oportunidade de influenciar na seleção do novo visual dos ônibus do transporte coletivo de Joinville. Para expressar sua opinião, basta acessar o site oficial (link) e responder às perguntas disponíveis.

O processo apresenta três opções, todas baseadas na identidade visual do Sistema de Mobilidade de Joinville (Simob). Esses layouts levam em consideração aspectos cruciais relacionados à segurança e manutenção dos veículos. A iniciativa partiu da Busscar, empresa de ônibus com raízes em Joinville e agora integrante do grupo Caio Induscar.

Os modelos foram elaborados por especialistas em design e transporte coletivo, com o projetista da Busscar, Samuel Macelllay, com mais de 20 anos de experiência, responsável pelos desenhos finais. As tonalidades de azul, cinza e branco, presentes na identidade visual do Simob criada pela Mágica Comunicação, foram incorporadas nos layouts.

Confira os layouts disponíveis:

Estes novos designs dos ônibus marcarão o início das operações do Simob, que entrará em ação após o desfecho da primeira licitação do transporte coletivo na cidade. Atualmente, o processo de licitação encontra-se em fase de tramitação interna do edital para ajustes finais antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Yuri Sena, para o Diário do Transporte