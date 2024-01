Érico Moraes é o novo CEO da Transdata

Novo CEO chega com a missão de fortalecer a posição da empresa no mercado internacional com soluções completas de ITS

Engenheiro eletrônico, formado na FEB (Faculdade de Engenharia de Barretos/ SP), especializado em automação pela UNICAMP, Érico Moraes atuou como professor universitário na FEB nas cadeiras de Microcontrolador e Engenharia Industrial, e como vice-presidente no IBT- Instituto Barretos de Tecnologia desenvolvendo soluções de hardware para automação de células de produção de carros e caminhões na General Motors, Autolatina, Mercedes e Fiat. Em 1997 fundou EMPRESA-1, onde trabalhou 3 anos como Diretor Técnico, 10 anos como Diretor Comercial e 12 anos como Diretor Executivo (CEO), cargo que ocupou até março/2022.

Érico assume o cargo nesta quarta, 17/01, sucedendo a Paulo Tavares, que após 30 anos à frente da Transdata, empresa que fundou em dezembro de 1993, passará se dedicar à recém-criada Holding de Participações do grupo, a Atlas. A holding reúne, além da própria Transdata outras três empresas: Sigo, BusPlus e Plenatech. Com sede em Barueri, a Sigo é a fintech do grupo e desenvolve soluções em meios de pagamento, crédito e benefícios para empresas de transporte urbano, semiurbano e rodoviário.

A BusPlus é o braço especializado em software para os segmentos rodoviário, fretamento e escolar. Já a Plenatech, sediada em Caxias do Sul, desenvolve soluções em IoT para todos os segmentos de transporte rodoviário de passageiros, com foco em segurança e conectividade embarcada.

Para Érico “o desejo daTransdata em crescer internacionalmente, fortalecer ainda mais sua posição no mercado nacional com soluções completas para um sistema de ITS e fazer parte de um grupo de empresas que cria internamente, aqui no Brasil, conforme a nossa necessidade todas as soluções necessárias para uma automação completa no Transporte Público, seja sistema de ônibus urbanos, metropolitanos, fretamento, rodoviário, escolar, trens e planejamento foi decisivo para que eu aceitasse esse novo desafio”.

“Venho para colaborar com a minha experiência em gestão e integração de equipes na área Comercial, Técnica e Recursos Humanos permitindo um crescimento ordenado e sustentado da Transdata em sincronismo com as demais empresas do grupo”, completa ele.

Já para Paulo Tavares a “passagem de bastão” não poderia ser mais natural: “Desde quando comecei a empresa, ainda com o nome de Cartão Prata, minha ideia sempre foi ter uma gestão profissionalizada, como a gente vê em grandes empresas. Nesses 30 anos atravessamos muitas turbulências, mas hoje vejo que a empresa está madura e que o crescimento dela, com a criação ou compra de novas empresas, é um desafio todo novo e que quero enfrentar”.

Sobre a escolha de Érico Moraes para o cargo de CEO, Paulo acrescenta que “além de termos formações e trajetórias semelhantes, sempre tivemos uma relação de respeito e admiração mútua, mesmo sendo concorrentes diretos, porque a relação com ele sempre foi pautada pela ética. Fico muito feliz por ele ter aceitado o nosso convite e por passar a ele essa responsabilidade”.