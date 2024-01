Após fracasso em primeira licitação, SMT relança pregão para contratar disparos de mensagens por whatsapp para população de São Paulo

Valor estimado do contrato é de R$ 10,56 milhões; 0bjetivo é informar a população e promover campanhas educativas para o trânsito

ALEXANDRE PELEGI

A SMT – Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito da cidade de São Paulo decidiu realizar nova licitação, na modalidade pregão eletrônico, para contratar empresa especializada para a prestação de serviços de envio de mensagens via whatsApp.

O aviso da nova licitação foi publicado no Diário Oficial da Cidade nesta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, após o primeiro certame ter sido declarado fracassado .

A sessão pública será realizada dia 02 de fevereiro, às 10h00, no endereço eletrônico: http://www.gov.br/compras.

O serviço a ser contratado deve incluir também o gerenciamento e licenciamento de uso de plataforma, aplicativos, infraestrutura, suporte técnico necessários, sob quantidades, especificações e exigências estabelecidas por edital.

A SMT justifica a contratação dos serviços como um reforço da ação da pasta, com o objetivo de informar a população e promover campanhas educativas para o trânsito.

O Contrato terá validade de até 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado dentro das normais legais.

A proposta deverá alcançar o maior número de usuários de todas as operadoras, com precisão de determinar o bairro a que o usuário esteja cadastrado.

A proposta deve considerar um total de 36 milhões de mensagens, valor unitário, por demanda, na vigência total do contrato. Com base no valor de R$ 0,29 por mensagem, a contratação tem valor estimado de R$ 10,56 milhões.

O edital ressalta que poderá ser exigido o envio de mais de um conteúdo no mesmo dia, “em decorrência de avisos ou mensagens de interesse coletivo, podendo haver demanda de até 4 milhões de mensagens no mesmo dia, em razão do interesse público”.

A solução via WhatsApp a ser contratada deverá permitir o envio de mensagens de texto de até 1.500 caracteres.

Ainda de acordo com o edital, o serviço de mensagens via whatsapp deverá permitir as seguintes facilidades:

a) Envio de mensagens com confirmação da entrega em até 24 horas do horário do envio;

b) Geração de relatórios de todas as transmissões efetuadas com informações sobre o destino, “status”, data e hora;

c) Consulta e relatório do status de cada mensagem enviada;

d) Organização dos destinatários em grupos;

e) Capacidade de envio diário de 4 milhões de mensagens, individuais ou em lotes;

f) Envio de mensagens uma a uma e em lote;

g) Envio de mensagens de forma instantânea ou agendada;

h) Geração de relatórios de desempenho para todo o tráfego de mensagens;

i) Exportação de relatórios em formato CSV;

j) Interface web para visualização dos relatórios e exportação dos mesmos;

k) Interface web para personalização dos relatórios.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes