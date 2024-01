Boletim ViaMobilidade – Manhã (15/01)

Operação normal nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda– Intervalo de até 7 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri– Intervalo de cerca de 14 minutos entre as estações Barueri e Itapevi (estratégia de looping – ida e volta dos trens no trecho entre as estações de maior carregamento de passageiros para a redução dos intervalos)– Intervalo de cerca de 9 minutos entre as estações Osasco e Pinheiros– Intervalos de cerca de 5 minutos entre as estações Pinheiros e Bruno Covas-Mendes Vila Natal (estratégia de looping- ida e volta dos trens no trecho entre as estações de maior fluxo de passageiros para redução dos intervalos)

Nossa Operação

– Os Aparelhos de Mudança de Via (AMV) são operados pelas Máquinas de Chave (MCH) ferroviárias, que são equipamentos de via fundamentais para a garantia de mudança de trajeto do trem durante o percurso. Na foto, Máquina de Chave (MCH) recebe manutenção corretiva.

