Aplicativo do Bilhete Único apresenta falha na madrugada desta segunda-feira (15), em São Paulo

SPTrans informou que as equipes de tecnologia estão atuando para restabelecer o serviço

MICHELLE SOUZA

Usuários do transporte público de São Paulo, que fazem a recarga do Bilhete Único por meio do aplicativo, tiveram problemas para fazer a recarga do cartão na madrugada desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

De acordo com SPTrans, empresa responsável pela gestão do transporte público na capital paulista, foi identificada uma instabilidade na rede de recarga do Bilhete Único, e as equipes de tecnologia das empresas responsáveis pelo serviço estão atuando para restabelecer o serviço. Veja nota na íntegra:

“A SPTrans informa que foi identificada uma instabilidade na rede de recarga do Bilhete Único por aplicativo na madrugada desta segunda-feira (15). As equipes de tecnologia das empresas responsáveis pelo serviço estão atuando para restabelecer o serviço. Os demais meios de recarga seguem funcionando normalmente”.

O Diário do Transporte segue acompanhando a situação e assim que o serviço for normalizado, as informações serão atualizadas.

