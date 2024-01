Chuva no Rio de Janeiro ainda traz problemas para os transportes neste domingo (14)

Transbordamento na região de Acari é um dos maiores impactos em linhas de ônibus

ADAMO BAZANI

O Rio de Janeiro ainda sente neste domingo, 14 de janeiro de 2024, os reflexos da forte chuva que atingiu a capital e cidades vizinhas neste fim de semana.

Pontos de alagamento, deslizamentos, transbordamentos prejudicam também os transportes.

O RioÔnibus, que é o sindicato das empresas de ônibus da cidade, diz em nota que os intervalos estão irregulares em todo o sistema de transportes e que a situação é ainda pior na região do Rio Acari, onde ocorreu transbordamento

“O RioÔnibus informa que, devido às fortes chuvas das últimas 24 horas, que levaram o Rio de Janeiro a entrar em Estágio 4 de alerta, afetando também municípios vizinhos, a operação das linhas de ônibus está irregular em diversos pontos da cidade por conta de alagamentos e bolsões d’água.

As linhas 300, 362, 369, 378, 388, 392, 393, 394, 397, 665 é 771 são as mais prejudicadas devido ao transbordamento do rio Acari.

Os consórcios, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, estão trabalhando para buscar soluções que viabilizem a operação dessas e de outras linhas, até que tudo retorne à normalidade.”

As operações nos trilhos também foram afetadas, com a estação Osvaldo Cruz da SuperVia, no transporte ferroviário de passageiros, fechada para embarque e desembarque por conta das fortes chuvas, que ocasionaram pontos de alagamentos nas linhas 1 e 2. Além disso, os trens com destino à Central do Brasil, dos ramais Japeri e Santa Cruz, não realizam parada nas estações Marechal Hermes e Prefeito Bento Ribeiro.

Já no Metrô do Rio de Janeiro, o atendimento ocorre de forma parcial na linha 2 entre as estações Colégio e General Osório/Ipanema. As estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto estão temporariamente fechadas. De acordo com a concessionária, o alto volume de água, principalmente no bairro de Acari, impossibilitou a abertura completa do sistema.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes