Bilhete Único Nacional: mais duas comissões votam para que um cartão seja usado em todos os ônibus e metrôs do Brasil

Novo sistema deverá ser eletrônico e pré-pago, permitindo o uso de cartão e aplicativo para celular

ADAMO BAZANI

Imagine um sistema de bilhetagem que pode ser usado em todos os ônibus e metrôs do Brasil?

O mesmo cartão nos ônibus de Porto Alegre, no metrô de São Paulo, no BRT do Rio de Janeiro, nos corredores de Recife e até no sistema de micro-ônibus de Manaus?

A criação de um novo sistema deverá ser eletrônico e pré-pago, permitindo o uso de cartão e aplicativo para celular está sendo discutida no Projeto de Lei 1830/22, pelo qual a União coordenará a implementação de um sistema nacional de bilhete único para todos os tipos de transporte público.

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou e faltam ainda as comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania para a proposta seguir no Congresso.



O relator, deputado Augusto Puppio (MDB-AP), recomendou a aprovação. “Essa proposta proporcionará eficiência operacional, redução de custos e melhorias na integração do serviço, resguardando a eficácia e a organização do sistema”, disse, segundo a Agência Câmara



O texto insere dispositivos na Lei de Mobilidade Urbana.

A mudança será apenas tecnológica, já que pelo projeto a tarifa continuará a ser definida por estados, Distrito Federal ou municípios.

Ou seja, você poderia usar o mesmo cartão nos ônibus de Santo André (SP) e de Teófilo Otoni, mas respeitando a tarifa de cada cidade.



“Atualmente, cada localidade tem o seu próprio sistema de pagamento. A pessoa que mora em um município e trabalha em outro é forçada, muitas vezes, a usar dois sistemas”, disse o autor da proposta, deputado Kim Kataguiri (União-SP), segundo a agência.



O projeto tramita em caráter conclusivo, ou seja, não vai precisar ir a Plenário caso as comissões aprovem sem alterações

Adamo Bazani, jornalista ornalista especializado em transportes