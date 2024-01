Passageiros sofrem com problemas nas linhas 8 e 9 neste sábado (13), após avaria em trem e problemas na rede aérea

Intervalos sâo maiores que os programados

ÁDAMO BAZANI / ARTHUR FERRARI

Muitos problemas logo no início do sábado chuvoso, 13 de janeiro de 2024, para os passageiros que usam as linhas 8 e 9 operadas pela ViaMobilidade.

De acordo com os canais oficiais da concessionária, por causa de uma avaria em um trem, logo no início da operação, a circulação foi interrompida na linha 9 entre as estações Osasco e Presidente Altino. Em seguida, pouco antes das 5h, o status mudou para operações em via única entre Santo Amaro e João Dias.

O problema também refletiu na linha 8, que operou em via única entre Barueri e Jandira. A circulação de trens no serviço foi normalizada às 6h03.

O Diário do Transporte entrou em contato com a ViaMobilidade para mais detalhes.

Nota da ViaMobilidade:

“A Linha 9-Esmeralda opera com intervalos de 14 minutos e via única entre as estações Santo Amaro e João Dias, desde as 4h, devido à problema de rede aérea na região de Santo Amaro. Os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações e trens.

Em paralelo, entre 4h e 6h, a Linha 8-Diamante operou com intervalos de aproximadamente 15 minutos e via única entre as estações Barueri e Jandira, devido à falha em um trem na região de Jardim Silveira, já normalizada.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes