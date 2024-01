Parte de trás da Plataforma 2 da Estação Perus, da Linha 7-Rubi da CPTM, cede após fortes chuvas de sexta (12)

Gradis foram derrubados e base estrutural da cobertura do local foi descalçada; equipe de manutenção da estatal realizou inspeção e obras para recomposição da plataforma serão planejadas

ARTHUR FERRARI

Os passageiros da Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) enfrentam dificuldades com o serviço desde o início da operação neste sábado, 13 de janeiro de 2024. Os trens circulam com velocidsde reduzida em todo o trecho e em via única entre as estações Caieiras e Perus.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a CPTM disse que o sistema é afetado pois, após as fortes chuvas que atingiram a Zona Norte de São Paulo na sexta-feira (12), a parte de trás da Plataforma 2 da Estação Perus acabou cedendo. Gradis foram derrubados e a estrutura de cobertura foi descalçada por volta das 23h30.

A equipe de manutenção da estatal avaliou o local, instalando uma lona de proteção sobre o solo. A empresa fará o planejamento e cronograma para as obras de recomposição da plataforma.

Veja a nota da CPTM na íntegra:

“Os trens da Linha 7-Rubi circulam em via única entre as estações Caieiras e Perus, com maiores intervalos na linha. Os passageiros são orientados a utilizar a plataforma 1 para embarque e desembarque nessas estações.

Por conta das fortes chuvas que atingiram a zona norte de São Paulo nesta sexta-feira (12/01), a parte de trás da plataforma 2 da Estação Perus cedeu, derrubando gradis e descalçando a base estrutural da cobertura da plataforma por volta das 23h30.

A equipe de manutenção trabalhou durante toda a madrugada deste sábado (13) para realizar inspeção, além de instalar uma lona de proteção sobre o solo. O planejamento e o cronograma de obras para recomposição da plataforma estão sendo definidos, bem como a avaliação da contratação emergencial de uma empresa para executar os serviços.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte