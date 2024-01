Assaltos ao transporte público em Porto Alegre (RS) caem 94% em oito anos

Dados revelam uma queda de 915 casos em 2016 para apenas 55 no último ano

YURI SENA

Em 2023, a capital gaúcha registrou uma impressionante redução de 94% nos assaltos ao transporte público em comparação a 2016, ano de implementação do Fórum do Transporte Seguro e início do mapeamento dessas ocorrências. Os números revelam uma queda de 915 casos em 2016 para apenas 55 no último ano, apesar do aumento de 4% no número de passageiros.

Assaltos a ônibus em Porto Alegre – ocorrências/ano

2016 – 915

2017 – 612

2018 – 400

2019 – 191

2020 – 140

2021 – 61

2022 – 40

2023 – 55

O diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, destaca a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança e os operadores do transporte. Ele ressalta que a manutenção dessa redução ao longo dos anos demonstra os resultados extremamente positivos alcançados por essa colaboração efetiva.

O sucesso das ações do fórum também depende do registro de atitudes suspeitas e das ocorrências via 190 da Brigada Militar, com o número da linha, prefixo do ônibus, data e horário, para que os órgãos competentes possam coibir as situações que colocam em risco o uso do transporte público.

O boletim de ocorrência pode ser feito na página da Delegacia de Polícia On-line ou diretamente na Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC), a primeira do país com essa especialidade, pelo fone 3288-8528.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte